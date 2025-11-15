Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salellas assegura que l’habitatge és una de les principals prioritats de l’Ajuntament de Girona

La CUP posa rumb a les municipals en una trobada de càrrecs electes, que ha reunit un centenar d’alcaldes i regidors de la formació

L'acte de la CUP d'aquest dissabte. / CUP

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assegurat aquest dissabte en una trobada de càrrecs electes que l’habitatge és una de les principals prioritats de l’Ajuntament de Girona, amb mesures com ara la limitació dels pisos turístics i la "persecució" dels il·legals. També ha reclamat que la Sareb posi el seu parc d’habitatge a disposició dels municipis per convertir-lo en lloguer assequible.

L'acte ha reunit un centenar d’alcaldes i regidors de la formació a Arenys de Munt per posar rumb cap a les eleccions municipals del 2027, amb l’habitatge com una de les principals prioritats. La portaveu de la CUP, Su Moreno, i Salellas han fet èmfasi en l’aposta de la CUP per garantir el dret a l’accés a l’habitatge i combatre la compra especulativa, segons recull Efe.

“Donem el tret de sortida cap a les eleccions municipals, amb aquest espai per debatre i mostrar la vitalitat i la força del municipalisme transformador”, ha subratllat Moreno, que ha assenyalat que han abordat qüestions com ara el model productiu, la llengua i l’habitatge. En aquest darrer àmbit, ha assegurat que la formació "serà molt dura" per combatre l’especulació.

