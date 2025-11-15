Salellas assegura que l’habitatge és una de les principals prioritats de l’Ajuntament de Girona
La CUP posa rumb a les municipals en una trobada de càrrecs electes, que ha reunit un centenar d’alcaldes i regidors de la formació
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assegurat aquest dissabte en una trobada de càrrecs electes que l’habitatge és una de les principals prioritats de l’Ajuntament de Girona, amb mesures com ara la limitació dels pisos turístics i la "persecució" dels il·legals. També ha reclamat que la Sareb posi el seu parc d’habitatge a disposició dels municipis per convertir-lo en lloguer assequible.
L'acte ha reunit un centenar d’alcaldes i regidors de la formació a Arenys de Munt per posar rumb cap a les eleccions municipals del 2027, amb l’habitatge com una de les principals prioritats. La portaveu de la CUP, Su Moreno, i Salellas han fet èmfasi en l’aposta de la CUP per garantir el dret a l’accés a l’habitatge i combatre la compra especulativa, segons recull Efe.
“Donem el tret de sortida cap a les eleccions municipals, amb aquest espai per debatre i mostrar la vitalitat i la força del municipalisme transformador”, ha subratllat Moreno, que ha assenyalat que han abordat qüestions com ara el model productiu, la llengua i l’habitatge. En aquest darrer àmbit, ha assegurat que la formació "serà molt dura" per combatre l’especulació.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Macroestafa immobiliària: un advocat gironí i cinc membres de la banda, en presó provisional
- Enriqueta Dalmau: «Al client l’has de tractar amb respecte; bon dia tingui, està servit?»
- La Bonoloto deixa més d'un milió d'euros a Girona
- Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
- Una denúncia a Figueres destapa una macroestafa immobiliària d'1,2 milions d'euros a tot l'Estat
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres