Diàleg interreligiós

Salt trenca prejudicis fomentant espais de trobada entre religions

La Direcció General d’Afers Religiosos impulsa la Nit de les Religions, que per primera vegada arriba a les comarques gironines per promoure el coneixement i el respecte entre creences

La Factoria Cultural Coma Cros ha acollit el tret de sortida.

Meritxell Comas

Salt

Salt serà, ahir i avui, seu de la Nit de les Religions, una iniciativa impulsada per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat que promou el diàleg interreligiós, la convivència i el respecte entre creences. La cita, que per primera vegada arriba a les comarques gironines després de deu edicions a Barcelona (enguany també se celebrarà a Mataró i a Lleida). també compta amb la coordinació de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) i el suport de l’Ajuntament de Salt.

Durant aquests dos dies, diversos espais de culte del municipi obriran les seves portes per oferir activitats culturals, reflexives i vivencials. La Nit de les Religions compta amb la participació activa de diverses comunitats religioses i espirituals de Salt, com el cristianisme catòlic i evangèlic, l’islam, la comunitat sikh i altres expressions de pensament i espiritualitat.

El programa inclou conferències, recitals poètics, performances, tastos gastronòmics i visites guiades amb l’objectiu de trencar estereotips i generar espais de trobada. En aquest sentit, el codirector de l’AUDIR, Arnau Oliveres, explica que «les comunitats preparen activitats per donar a conèixer la naturalesa de la seva tradició religiosa i, alhora, explicar a la ciutadania què aporten de positiu a la societat, ja sigui a nivell de solidaritat o de cohesió social». I és que, assegura, «si vas a una església catòlica i preguntes quantes persones han entrat mai a una mesquita sortirà que el 20%; i al revés».

La inauguració de la Nit de les Religions es va fer ahir a dos quarts de set del vespre a l’auditori de la Factoria Cultural Coma Cros, amb la conferència «Ètica i religió enfront la banalitat del mal en el món contemporani», a càrrec del sociòleg Andreu Bover Pagespetit.

En el marc de la Nit de les Religions, es podrà visitar l’exposició fotogràfica «Un Salt a l’espiritualitat» d’Álvaro Ciudad a la Factoria Cultural Coma Cros, que retrata la diversitat de camins espirituals presents al municipi. La mostra estarà oberta fins diumenge.

La proposta forma part de les funcions de la Direcció General d’Afers Religiosos per fomentar el coneixement mutu i la cohesió social a través del reconeixement de la pluralitat religiosa. «Les portes dels centres de culte sempre estan obertes, però hi ha una frontera mental que impedeix entrar-hi», assenyala Oliveres.

