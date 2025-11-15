Victoria Luengo: «Una de les coses més complicades de ser actriu és aprendre a lidiar amb la frustració»
L'actriu ha participat aquest dissabte en una nova entrega del cicle de xerrades «Princesa de Girona Inspira» que pretén inspirar els joves gironins a través del testimoni de premiats
Victoria Luengo, coneguda pels seus papers a Antidisturbios, Reina Roja o La habitación de al lado d’Almodóvar, ha protagonitzat aquest dissabte una xerrada al CaixaForum Girona dins del cicle «Princesa de Girona Inspira», que organitza la Fundació Princesa de Girona amb l’objectiu d’inspirar els joves a través del testimoni de premiats.
Una seixantena de persones han escoltat la trajectòria de Luengo, que ha compartit les seves experiències sobre vocació, art i resiliència davant les dificultats. Dos estudiants de l’ERAM i un de la Universitat de Girona han conduït la conversa.
Amb una carrera prolífica, Luengo acaba de rodar la seva segona pel·lícula amb Almodóvar, Amarga Navidad, que s’estrenarà el 2026, i l’any vinent també es podrà veure a El ser querido, la nova pel·lícula original de Movistar Plus+ amb Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. La seva trajectòria li ha valgut reconeixements com el Premi Ondas, la nominació als Goya, el Premi Princesa de Girona Art 2024, el Premi Godot, el Butaca i el Premi de la Crítica, entre altres.
Durant la xerrada, Luengo ha explicat que una de les principals dificultats de ser actriu és aprendre a gestionar la frustració. "En aquest ofici et passes el dia exposat i observant-te. Això és un gran condicionant", ha afirmat, afegint que és important ser persistent i resilient i entendre que "els èxits dels altres no són els teus fracassos". També ha compartit el seu mètode: "El que més m’ha ajudat a mi és mirar i imitar, aprendre copiant; amb això he generat idees que m’han permès crear el meu propi mètode".
Luengo ha destacat la seva versatilitat, amb projectes al cinema, la televisió i el teatre. Recentment ha fet una gira per Espanya amb el monòleg teatral Prima Facie, interpretant una advocada que afronta les conseqüències d’una agressió sexual, una actuació reconeguda amb el Premi Talía a la millor actriu protagonista de teatre de text. Segons l’actriu, "el teatre i el cinema són experiències col·lectives que ens transformen com a societat", i ha subratllat la importància de connectar amb els altres a través de la cultura.
Sobre la vocació, Luengo ha explicat: "Sempre dic que la vocació em va triar a mi. Des de petita, actuar era el que em divertia i el que se’m donava bé".
El cicle Princesa de Girona Inspira busca acostar als joves de la demarcació la història i trajectòria dels seus premiats i fomentar el seu desenvolupament professional. Aquest any, el programa ha comptat amb testimonis com Ousman Umar, Guillermo M. Gauna-Vivas, Juan Zamora i Pau Garcia-Milà.
