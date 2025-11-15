Vuit gabinets d'advocats es disputen els serveis jurídics externs de l'Ajuntament de Girona
Es repartiran uns 84.000 euros a l'any per quatre àmbits de defensa i també per un procurador
Vuit gabinets d'advocats es disputen els diferents serveis jurídics externs que l'Ajuntament de Girona ha posat a concurs públic. També hi ha cinc procuradors. L’Ajuntament preveu tornar a externalitzar part de la defensa dels interessos municipals amb la contractació d’advocats i gabinets jurídics especialitzats segons diferents tipologies. El preu que ofereix l’Ajuntament per tot el conjunt és d’un màxim de 168.388,44 euros per dos anys tot i que el servei es podria prorrogar per dues anualitats més. Són més de 84.000 euros a l’any.
Hi ha cinc blocs: l’ordre jurisdiccional del contenciós- administratiu, el social, el penal i el civil, a més d'un procurador. Els interessats podien participar en tots els blocs o només en algun. N'hi ha que, per exemple, han fet oferta en dos dels aparts o en quatre. O només en un bloc. La Mesa de Contractació de l'Ajuntament analitzarà ara les ofertes rebudes i els preus que han plantejat per treballar i farà una proposta per cada un dels apartats.
Contensiós-administratiu
Pel que fa al primer àmbit, el del contenciós- administratiu, l'Ajuntament ha rebut quatre ofertes: FMJ Advocats, Sergi Valdé i Guañabens, Unive Abogados Sector Público SLP i Entrena Jurídico SLP. El preu màxim que l'Ajuntament està disposat a invertir és de 70.180 euros per dos anys.
Social, penal i civil
En l'apartat social, només hi ha hagut l'oferta de FMJ Advocats. Per dos anualitats, el consistori preveu pagar un màxim de 16.940 euros.
Pel que fa a la part penal, hi ha hagut sis ofertes. Es tracta de FMJ Advocats, Molins-Parés SLP, Rubau Advocats, Molins Advocats Defensa Penal SLP, MDAT Advocats Penalistes SLP i Entrena Jurídico SLP. El preu límit establert per dos anys és de 24.200 euros.
Respecte al bloc civil, hi ha dos interessats, que també han presentat ofertes en altres apartats: FMJ Advocats i Rubau Advocats. En aquest cas, el màxim que l'Ajuntament està disposat a pagar, per dos anys, tal com establia en el concurs públic obert, és de 8.668,44 euros.
Procuradors
Finalment, hi ha cinc procuradors: Aurea Tetilla Iglesias, Francina, Eva Puig Gracia, Rosa Maria Bartolomé Foraster i Anzizu Lopez Castellanos Procuradores SLP. En aquest cas l'import màxim estipulat per dues anualitats és de 48.400 euros.
La justificació
La justificació de la necessitat de contractar defensa externa apareix en un informe on s’apunta a «l’alta càrrega de treball» a l’Assessoria Jurídica, un fet que s’indica, «s’ha convertit en quelcom habitual». En concret, es relata que hi ha un «elevat volum de feina de l’Assessoria Jurídica» i que «no respon a una circumstància excepcional limitada en el temps, sinó que és conseqüència del nivell de gestió i implicació en els assumptes que requereix el funcionament quotidià i ordinari de l’Ajuntament, l’escassetat de personal de formació jurídica en el sí de l’Ajuntament, i dels diferents canvis a nivell normatiu i de gestió que s’han anat produint en els últims anys.»
En el document es recorda que l’Ajuntament hi ha més de 1.000 treballadors entre funcionaris, laborals i eventuals, fet que pot «comportar també alguns litigis en matèria de recursos humans i personal.»
També s'apunta que tot i que són les diferents àrees, serveis i seccions municipals les que gestionen projectes o contractes, i tramiten els expedients, al no tenir en molts casos personal jurídic, «la gran majoria d’assumptes legals o d’interpretació de normes són estudiats per l’Assessoria Jurídica», que és l’encarregada de revisar i informar jurídicament sobre l’actuació administrativa de les diferents àrees.
Assessors jurídics
Segons consta a la relació de llocs de Treball de l’Ajuntament de Girona per a l’any 2025, aprovada el 15 de setembre, hi ha dotze places reservades a assessors jurídics municipals. Deu dins de l’àrea de Promoció Econòmica i serveis Jurídics i els altres dos a l’àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. No vol dir però, que totes estiguin actualment ocupades. L’any passat, en una convocatòria, s’oferien dues places d’assessor jurídic per uns 67.100 euros bruts anuals cadascuna.
