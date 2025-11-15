Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
El succés ha tingut lloc a la C-65 i tots estan ferits de poca gravetat
Un xoc entre dos cotxes ha acabat aquest dissabte amb quatre menors atropellats a Llambilles. El succés ha tingut lloc poc després de les cinc de la tarda, al quilòmetre 9 de la C-65, a l’altura d’un semàfor que permet travessar la via i a tocar dels negocis situats a peu de carretera.
Les causes del sinistre estan sent investigades pels Mossos de Trànsit. La col·lisió entre els dos vehicles ha acabat amb un d’ells envaint la vorera, fet que ha provocat l’atropellament. En concret, un dels vehicles circulava i l'altre estava aparcat. Aquest estacionat és el que ha pujat a la vorera i ha acabat envestint els menors, que tenen entre 11 i 15 anys.
L'accident s'ha saldat amb quatre ferits, tots ells de poca gravetat. Un dels menors ha estat evacuat en helicòpter medicalitzat del SEM, mentre que la resta han estat traslladats en ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona.
L’accident ha obligat a tallar temporalment la carretera i a desviar el trànsit cap a l’interior del municipi. Posteriorment, la via s’ha reobert en sentit Girona tot i que s'hi mantenen retencions importants.
Fins al lloc hi han actuat sis dotacions dels Bombers, cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre ambulàncies del SEM i l’helicòpter medicalitzat.
