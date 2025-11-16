Dos centres d'atenció primària de Girona reforcen la lluita contra l’obesitat infantil
Els equips de Montilivi/Vila-roja i Can Gibert del Pla s’integren en un pla per prevenir i abordar precoçment l’excés de pes
Els equips d’atenció primària de Montilivi/Vila-roja (Girona 3) i Can Gibert del Pla (Girona 2) s’integren activament en el programa POICAT (Programa per a la Prevenció i l’Abordatge de l’Obesitat Infantil a Catalunya), una iniciativa del Departament de Salut destinada a reduir la prevalença de l’obesitat infantil a través de la prevenció i l’abordatge precoç.
El POICAT aposta per un abordatge comunitari i intersectorial, implicant professionals de salut, educació, serveis socials i agents comunitaris. Entre les línies estratègiques principals hi ha: la prevenció en els primers anys de vida i l’abordatge de l’assetjament escolar i de l’estigma relacionat amb el pes i la morfologia corporal.
Els EAP de Girona formen part d’una xarxa de 36 Àrees Bàsiques de Salut on s’està desplegant el programa. Durant el 2025, s’han realitzat reunions interdepartamentals, trobades amb equips d’atenció primària i agents comunitaris, així com formació en interculturalitat i abordatge de l’estigma, per garantir un millor acompanyament a infants i famílies.
Segons Esteve Fernández, secretari de Salut Pública: «El POICAT reforça la nostra aposta per un abordatge basat en la comunitat i la col·laboració interdepartamental. Volem arribar abans, acompanyar millor i evitar que l’obesitat infantil continuï creixent».
A més del POICAT, els EAP poden comptar amb altres eines de promoció de la salut, com el Programa PReME de revisió de menjadors escolars, la xarxa AMED, els programes “Aquí Sí, Fruita i Salut” i “Rutes Saludables”, així com campanyes d’alimentació saludable i activitat física.
Objectius de la intervenció
Amb la finalitat d’assolir aquests objectius, es planteja la combinació de la intervenció comunitària amb la intervenció individual i l’acompanyament a l’infant i la família per part dels equips d’atenció primària.
Per una banda, la intervenció comunitària s’articula amb el treball dels agents que treballen amb i per a la comunitat, per identificar conjuntament els determinants de l’obesitat al barri o municipi, les necessitats i els recursos existents per fer-hi front, i establir un marc de treball per potenciar els elements que afavoreixen un entorn promotor de la salut. Inclou la participació i la implementació de les accions que es decideixin dur a terme, la valoració dels resultats i la difusió de l’experiència.
El programa és comunitari amb mesures com ara l’acompanyament familiar
Per altra banda, la intervenció i l’acompanyament de l’infant i la família que es planteja des del centre d’atenció primària de salut, amb la participació de diferents equips professionals (infermera, pediatre/a, dietista-nutricionista, referent de benestar emocional, llevador/a, treballador/a social, etc.)
És una intervenció centrada en la persona (l’infant i la família), respectuosa i no estigmatitzant. Es proposa un abordatge multinivell, multicomponent i multidisciplinari dels aspectes individuals i de l’entorn de l’infant i la família, amb l’objectiu d’actuar, en els territoris prioritzats, de manera intensiva sobre criança positiva, son, alimentació, activitat física, begudes ensucrades, ús de pantalles i natura, tenint en compte els determinants socials de la salut.
L’experiència prové d’una prova pilot que es va desplegar al barri de La Mina.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres
- El Bàsquet Girona s’ho creu a temps (82-76)
- Vuit gabinets d'advocats es disputen els serveis jurídics externs de l'Ajuntament de Girona