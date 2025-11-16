Detingut per falsificar receptes d'un farmàc que es pot utilitzar com a droga
L'home va comprar el fàrmac 13 vegades a 4 farmàcies diferents
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres 12 de novembre a un home com a presumpte autor d’un delicte de falsificació documental.
A finals d'octubre, els agents van tenir coneixement que un home estaria utilitzant receptes falsificades d’un oftalmòleg, sense que aquest fos pacient seu, per aconseguir un medicament a diverses farmàcies de Girona.
Després d'investigar, van descobrir que el fàrmac era una substància altament addictiva, que podia tenir efectes secundaris severs i, que en alguns casos, s'utilitza com a droga.
L'home havia aconseguit comprar el fàrmac 13 vegades en quatre farmàcies diferents, algun cop dues vegades en una setmana durant el mes d'octubre. L'autor dels fets va anar a una cinquena farmàcia, però no li van dispensar en tenir sospites que la recepta era falsa.
Davant les evidències els agents van identificar l’autor de la falsificació i finalment el passat 12 de novembre el van detenir a Girona, com a presumpte autor d’un delicte de falsificació documental.
El detingut, que no tenia antecedents, passarà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.
