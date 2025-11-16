Els controls de velocitat a vehicles han crescut un 583% a Girona en un any
L’objectiu de la mesura és reduir l’accidentalitat, fet que s’ha aconseguit amb menys sinistres i menys persones ferides
Els testos d’alcoholèmia augmenten un 85% i superen els 5.000 en dotze mesos
La Policia Municipal de Girona ha multiplicat el número de controls de velocitat i d'alcohol de manera notable. Les darreres dades que es disposen indiquen que es va passar de controlar 16.556 vehicles a 113.131, si es comparen les dades de l’any 2024 amb les del 2023. És un increment del 583 per cent de vehicles. Això afecta també al total de persones denunciades que passa de 983 a 4.755. No es pot dir que el 2023 fos un amb xifres baixes ja que, per exemple, els anys 2021 i 2022 el número de vehicles controlats va ser 17.796 i 16.556. L’any 2020 sí que, amb la pandèmia, la quantitat va ser molt menor: 1.800.
La raó és clara: la recerca del descens de l’accidentabilitat. Amb més vigilància i radars mòbils, els conductors redueixen la velocitat i hi ha menys xocs. Si més no, amb ferits. Així ho reflecteixen també les darreres dades comparatives d’accidentalitat. Mentre que del 2023 al 2024 es va passar de 1.430 a 1.304, els sinistres amb víctimes (ferits o morts) van decaure de 389 a 357. Amb la posada en marxa de quatre radars fixos aquest 2025, es vol incrementar més aquesta vigilància.
De la mateixa manera, la policia ha incrementat la quantitat de controls d’alcoholèmia a conductors de vehicles. Si l’any 2023 van ser 2.741, el 2024 va arribar a 5.090 testos. Significa un augment del 85’7 per cent.
L’Ajuntament ja va indicar l’any passat que tenia previst que s’augmentessin els punts de control de velocitat als vehicles per garantir una mobilitat en el trànsit rodat amb menys accidents. Amb la voluntat de disminuir l’accidentalitat, es va anunciar que la Policia Municipal triplicaria, com a mínim, el nombre de controls amb radars mòbils que s’havien fet el 2023.
Estava previst muntar un mínim de 135 controls, mentre que l’any 2023 havien estat 45. Això significaria un 200% més, o dit d’una altra manera, que triplicaria el número de controls. L’any 2022 havien estat 77, i el 2021, 64. Per poder dur a terme aquestes tasques, es va reforçar la unitat de motoristes, encarregada de les tasques de trànsit, amb dos agents més.
