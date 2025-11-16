Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La hackató KomerZ de Girona ja té guanyadores

Són quatre estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra, i han presentat un projecte al voltant de la lectura

L'equip guanyador, format per Alida Vicente, Iris Quintana, Carlota Valentines i Estel Garcia

L'equip guanyador, format per Alida Vicente, Iris Quintana, Carlota Valentines i Estel Garcia / Cambra de Comerç de Girona

Joana Amat

Joana Amat

Durant aquest cap de setmana, la Cambra de Comerç de Girona  ha acollit la hackató KomerZ, amb la participació d'una vintena de joves d'entre 18 i 35 anys. Els equips participants han discutit en aquests dos dies diversos temes i idees al voltant del comerç gironí. L'objectiu final era presentar avui, diumenge, una proposta que resolgui un repte real d'un comerç de la zona.

D'entre tots els equips, formats per perfils diversos —estudiants de màrqueting, informàtica, disseny o enginyeria, entre altres— un jurat format per vuit membres n'ha seleccionat una proposta guanyadora.

Tots els participants de la hackató KomerZ que s'ha celebrat durant els dies 15 i 16 de novembre

Tots els participants de la hackató KomerZ que s'ha celebrat durant els dies 15 i 16 de novembre / Cambra de Comerç de Girona

El primer premi se l'ha endut l'equip Llibreria 22, format per quatre estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra. L'equip d'Alida Vicente, Iris Quintana, Carlota Valentines i Estel Garcia, ha presentat un projecte innovador al voltant d'aquesta llibreria de Girona i el fet d'abandonar la lectura, sobretot entre els més joves.

Així ho expliquen: "El que hem fet ha estat desenvolupar el concepte, en aquest cas el de deixar les coses a mitges i hem creat el Club de la gent que deixa les coses a mitges." Per fer-ho, expliquen que han connectat amb els joves a diversos punts estratègics de la ciutat i també han fet campanyes a xarxes socials "per a tal de comunicar una sèrie d'esdeveniments i d'accions que es durien a terme" per fomentar el fet de no deixar coses a mitges i menys amb la lectura.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents