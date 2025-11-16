La hackató KomerZ de Girona ja té guanyadores
Són quatre estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra, i han presentat un projecte al voltant de la lectura
Durant aquest cap de setmana, la Cambra de Comerç de Girona ha acollit la hackató KomerZ, amb la participació d'una vintena de joves d'entre 18 i 35 anys. Els equips participants han discutit en aquests dos dies diversos temes i idees al voltant del comerç gironí. L'objectiu final era presentar avui, diumenge, una proposta que resolgui un repte real d'un comerç de la zona.
D'entre tots els equips, formats per perfils diversos —estudiants de màrqueting, informàtica, disseny o enginyeria, entre altres— un jurat format per vuit membres n'ha seleccionat una proposta guanyadora.
El primer premi se l'ha endut l'equip Llibreria 22, format per quatre estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra. L'equip d'Alida Vicente, Iris Quintana, Carlota Valentines i Estel Garcia, ha presentat un projecte innovador al voltant d'aquesta llibreria de Girona i el fet d'abandonar la lectura, sobretot entre els més joves.
Així ho expliquen: "El que hem fet ha estat desenvolupar el concepte, en aquest cas el de deixar les coses a mitges i hem creat el Club de la gent que deixa les coses a mitges." Per fer-ho, expliquen que han connectat amb els joves a diversos punts estratègics de la ciutat i també han fet campanyes a xarxes socials "per a tal de comunicar una sèrie d'esdeveniments i d'accions que es durien a terme" per fomentar el fet de no deixar coses a mitges i menys amb la lectura.
