Casa Cacao llança una xocolata solidària amb l'Hospital Trueta i es destinaran els beneficis a projectes assistencials
La rajola es pot adquirir a la botiga de Girona i per internet, i val 10,50 euros
Casa Cacao, la fàbrica de xocolata de Jordi Roca i El Celler de Can Roca, ha elaborat una xocolata solidària amb l'Hospital Trueta de Girona. Els beneficis es destinaran a projectes assistencials i d'atenció centrada en la persona del centre hospitalari. La rajola, de xocolata negra 70%, es podrà comprar per internet i a la botiga de Casa Cacao, situada a la plaça Catalunya de Girona. El preu és de 10,50 euros. El pastisser i encarregar de dirigir l'elaboració, Jordi Roca, ha ressaltat que està produït amb cacau originari de l'Equador. "És aromàtic, amb regust afruitat i molta profunditat de sabor. I conté nibs de cacau, que són petites llavors extretes de la fava una vegada es pela", ha afirmat. En total s'han produït 2.000 unitats.
La xocolata elaborada per Casa Cacao amb la col·laboració de l'Hospital Trueta està creada especialment per aquesta iniciativa. Tots els beneficis es destinaran a projectes assistencials i d'atenció centrada en la persona del centre.
La rajola solidària es presenta amb un embolcall de cartó on hi ha impresos els logotips de Casa Cacao i de l’Hospital Trueta. El preu és de 10,50 euros i es pot adquirir tant a la botiga física de Casa Cacao, situada a la Plaça Catalunya de Girona, com a través de la seva botiga en línia.
El dolç s’ha elaborat amb cacau originari de l'Equador a partir d’un gra molt apreciat pels diversos matisos que conté. El pastisser i encarregat de dirigir-ne l'elaboració, ha remarcat que és "aromàtic, amb un regust afruitat i molta profunditat de sabor". A més té percentatge baix de sucre i conté nibs de cacau, que són petites llavors extretes de la fava de cacau un cop es pela.
En total, s’han produït 2.000 unitats, que estaran a la venda fins a exhaurir existències.
Amb aquesta col·laboració, Casa Cacao i els germans Roca refermen el seu compromís amb l’atenció sanitària al territori gironí, ja que dona continuïtat a iniciatives solidàries anteriors impulsades amb el mateix esperit de proximitat i responsabilitat social. De fet, l’any passat, coincidint amb la campanya de Nadal, Casa Cacao i el Rocambolesc van col·laborar amb el Trueta mitjançant un torró que va destinar part dels beneficis al centre.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat