Descarten fer una de les dues plantes descentralitzadores que s'havien projectat al Gironès per tractar la fracció orgànica
La que s'havia de construir a Sant Gregori no es farà perquè fent els estudis i valoracions prèvies a la redacció dels avantprojectes es va considerar que "no era viable"
La que s'ha de fer a Celrà continua en peu i està en el procés de redacció del projecte executiu
Una de les dues plantes de compostatge descentralitzades de les quals el Consell Comarcal del Gironès havia encarregat la redacció dels projectes executius no es farà. Es tracta de la que s'havia d'aixecar al polígon de la Joiera de Sant Gregori i que havia de donar cabuda a la fracció orgànica d'aquest municipi, així com de Cant d'Adria i Sant Martí de Llémena. S’havia de situar en una parcel·la de titularitat municipal, a tocar de la deixalleria. L'empresa encarregada de redactar el projecte, Solucions Manresa SLPU, però, ha descartat l'opció perquè fent els estudis i valoracions prèvies a la redacció dels avantprojectes es va considerar que "no era viable".
En primer lloc, justifiquen que "la superfície de la parcel·la és petita" i permetria tractar "un màxim" de 800 tones d'orgànica anual. En el contracte es detallava que pels tres municipis de la Vall del Llémena la planta havia de donar cabuda a 800 tones l'any. Segons els càlculs, s'arribava a 639 sumant les 469 de Sant Gregori, les 89 de Canet d'Adri i les 80 de Sant Martí de Llémena. Tanmateix, també indicava que "seria preferible projectar unes instal·lacions per a 1.000 tones anuals" per donar cabuda a les 312 procedents de Sant Julià de Ramis, i aquest podria ser un dels motius pels quals s'ha acabat descartant.
També perquè "el cost d'execució de l'obra és a l'entorn dels dos milions d'euros" i això suposaria un cost d’inversió de 2.500 euros per tona, “que es considera massa elevat per part de l'Agència de Residus de Catalunya”. Finalment, els costos d’explotació s’han estimat en 180 euros per tona, cosa que faria que s'hi tractés una “petita quantitat de tones" que, al mateix temps, comportaria una "elevada despesa energètica d'aquest tipus de planta tancada amb tractament d'aires”.
1.500 tones a Celrà
Sí que es continua treballant en l’altra planta de compostatge projectada a Celrà. S’ubicarà a la planta agrícola del Ter en una parcel·la de 27.000 metres quadrats de propietat privada, el que “fa necessari un procés d’expropiació”. Aquesta planta donaria cabuda a 1.500 tones anuals, on es portaria l’orgànica de set municipis. Només amb el de Celrà, ja s’arribaria a 665 tones anuals i s’haurien de sumar les 162 de Flaçà, les 102 de Sant Jordi Desvalls, les 73 de Sant Joan de Mollet, les 51 de Juià, les 36 de Madremanya i les 31 de Sant Martí Vell.
Tot això, després que el Consell Comarcal del Gironès rebés una subvenció de 100.000 euros per part de l’Agència de Residus per a la redacció dels projectes. La modificació del projecte també ha comportat un canvi en el preu d’adjudicació del contracte. Es va adjudicar a Solucions Manresa SLPU per 95.000 euros, però com que no s'ha redactat el projecte de la planta de Sant Gregori ha suposat una minoració del preu de 9.529,96 euros, per la qual cosa després d’aquesta modificació ha quedat fixat en 85.470,04 euros.
En procés de redacció
Ara per ara, s’està en el procés de redacció del projecte executiu d’aquesta planta a Celrà. El contracte va ser formalitzat el novembre de l’any passat i la companyia adjudicatària, Solucions Manresa SLPU, tenia un termini d’un any per dur a terme els treballs. El document de la modificació del contracte indica “la modificació no altera la naturalesa global del contracte, ja que únicament afecta una reducció de les tasques previstes i el calendari de lliurament dels treballs de les diferents fases si escau”. Si no hi ha modificació en el calendari de lliurament, s ‘hauria d’entregar el projecte a finals d’aquest mes.
Aquest document també indica que el juny de 2023 “la Diputació de Girona va realitzar l’Estudi de viabilitat per a la implantació de plantes descentralitzades” i va concloure que “els dos emplaçaments eren aptes per a acollir aquesta activitat”. Que la ubicació al polígon de la Joiera a Sant Gregori, dos anys més tard, no fos apte, “no s’ha pogut preveure”.
