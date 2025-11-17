Entrega dels premis del 51è Concurs de Pintura Ràpida del GEiEG
En l'acte també es va fer entrega d’un diploma a Càritas de Girona, en reconeixement a la col·laboració solidària
Redacció
El Centre Cultural La Mercè va acollir aquest divendres l’acte d’entrega de premis del 51è Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil del GEiEG, una cita consolidada al calendari cultural gironí que enguany ha tornat a reunir centenars d’infants i joves en una jornada dedicada a la creativitat i a l’expressió artística.
El concurs, que enguany arriba a la seva 51a edició, manté el seu compromís amb l’art i la formació artística dels més joves. Tots els premiats van rebre trofeu, diploma i diversos obsequis cedits pels col·laboradors: material escolar d’Hiper Escola, un llibre d’Abacus, un punt de llibre il·lustrat per Maria Mezquita, un obsequi de Gràfics Palahí, invitacions per al Kaotik i entrades per visitar el Teatre-Museu Dalí. A més, els sis primers classificats de cada categoria van obtenir una beca de formació a l’Escola Municipal d’Art de Girona.
L’acte va comptar amb la participació de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila; del president del GEiEG, Francesc Cayuela; la representant de la junta directiva, Cristina Verdaguer; el vicepresident, Josep Lluís Eusebio; membres del jurat i representants de les entitats col·laboradores.
Com ja és tradició, durant l’acte també es va fer entrega d’un diploma a Càritas Interparroquial de Girona, en reconeixement a la col·laboració solidària i als fons recaptats a través de la venda de làmines en el marc de la Fira del Dibuix
