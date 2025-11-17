Girona acull un estudi pioner que combina ciència, esport i IA per millorar la vida de persones amb diabetis
Una trentena de pacients participaran en una ruta ciclista que permetrà generar algoritmes capaços de predir les oscil·lacions de glucosa durant exercici intens
Girona es convertirà aquest cap de setmana en l’escenari d’un estudi clínic pioner que vol revolucionar el maneig de la diabetis tipus 1. La Càtedra UdG–Dexcom i MICELab (UdG), juntament amb EUSES i l’Hospital Dr. Josep Trueta, han posat en marxa una recerca que analitzarà com es comporta la glucosa en situacions d’exercici físic intens i que té com a objectiu desenvolupar algoritmes de predicció basats en intel·ligència artificial.
L’estudi comptarà amb trenta persones amb diabetis tipus 1, que participaran en una ruta ciclista de gravel equipada amb sensors de monitoratge. Les dades obtingudes —glucosa, insulina, freqüència cardíaca i potència— serviran per crear models capaços d’avançar-se a les fluctuacions glucèmiques i ajustar millor el control metabòlic, un dels grans reptes del dia a dia dels pacients.
Un repte científic i clínic
Els investigadors expliquen que, malgrat els avenços en monitoratge continu de glucosa, predir com respon l’organisme davant exercici intens continua sent complicat tant per als pacients com per als professionals sanitaris. Per això, el projecte té tres objectius principals: Analitzar les respostes glucèmiques, fisiològiques i moleculars durant l’activitat física, recollir dades en temps real per entendre millor les variacions metabòliques i desenvolupar algoritmes d’IA que puguin ajudar a anticipar baixades i pujades de glucosa.
La iniciativa se sustenta en la Càtedra UdG–DEXCOM, una col·laboració entre la Universitat de Girona i l’empresa tecnològica Dexcom, especialitzada en sistemes de monitoratge, que busca aplicar la intel·ligència artificial al camp de la salut i, especialment, al de la diabetis.
El projecte arrenca amb una jornada informativa, dissabte 22 de novembre, de 16 h a 19.30 h a l’hotel Carlemany. L’endemà, diumenge 23, els participants prendran part en la ruta ciclista, amb sortida i arribada a Eat Sleep Cycle (c/ del Vern, 3), entre les 8.15 h i les 13.30 h.
