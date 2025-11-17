Dos gironins s'alliberen de 144.000 euros de deute amb la Segona Oportunitat
Un home assumeix el deute de la hipoteca del seu germà i acaba acumulant 136.000 euros que no pot retornar
Dos veïns de Girona han aconseguit cancel·lar un total de 144.006 euros de deute després d’acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat, una normativa que permet alliberar-se de càrregues econòmiques quan ja no es poden assumir.
El primer cas correspon a un home que s’ha vist alliberat de 136.079 euros. L’any 2008 va demanar diversos préstecs per afrontar reparacions a casa seva. Pocs anys després, el 2011, el seu germà va perdre l’habitatge hipotecat. Com que ell n’havia actuat com a avalador, el banc li va reclamar el deute pendent de la hipoteca. L’impacte de la crisi econòmica i la suma del deute familiar van derivar en una situació insostenible que no va poder assumir, segons informa el despatx d'advocats Repara tu Deuda.
El segon cas és el d’una dona que ha quedat exonerada de 7.927 euros. Amb el seu marit havia impulsat dues empreses: la primera va néixer el 2007, poc abans de l’esclat de la crisi immobiliària, que va alterar completament les perspectives de futur del negoci. Anys després, el 2018, la parella va intentar reprendre l’activitat empresarial, però la irrupció de la pandèmia va frustrar de nou el projecte. Tot i tenir diversos socis, cap d’ells va assumir les obligacions econòmiques pendents i els préstecs contrets van acabar convertint-se en un deute impossible de retornar.
La Llei de Segona Oportunitat es va aprovar el 2015 per oferir una sortida legal a persones i autònoms que no poden fer front als seus deutes. Des de llavors, les exoneracions han anat a l’alça, especialment a partir de la reforma del 2022, que ha simplificat el procediment, i arran dels efectes econòmics provocats per la pandèmia, informa el bufet. Repara tu Deuda Abogados va començar a oferir aquest servei el setembre del 2015, coincidint amb l’aprovació de la Llei.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat
- El dol per Franco de la Girona oficial, fa cinquanta anys