Jornada a Salt per a empresaris i comerciants per reduir el cost energètic dels negocis
La Cambra de Comerç programa un taller el dilluns 24 a l’auditori de la Coma Cros de Salt, entre les 13.45 i les 15 hores, amb dinar inclòs
Redacció
La Cambra de Comerç de Girona, a través de l’Oficina de Transició Energètica (OTE), situada a Salt, i en col·laboració del Viver d’Empreses de l’Ajuntament de Salt, organitza per al pròxim 24 de novembre la jornada que porta per títol “La factura de la llum: com podem reduir-la?”. La jornada es pensada perquè empresaris i comerciants coneguin tot el que cal tenir en compte per reduir la factura energètica. La jornada està previst que es dugui a terme l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros (carrer de Sant Antoni, 1), entre les 13.45 i les 15 hores, horari adaptat perquè més empresaris o comerciants puguin assistir-hi.
La jornada també preveu un servei de càtering per als assistents per garantir una major afluència d’interessats a conèixer com es pot reduir el cost energètic dels seus negocis. El programa s’iniciarà amb una benvinguda institucional, que anirà a càrrec del president de la Cambra de comar de Girona, Jaume Fàbrega, i el regidor de Foment de l’Ocupació i Viver d’Empreses de Salt, Toni Vidal. Tot seguit, serà el torn de la ponència “Entendre què pagues per pagar menys”, a càrrec de l’expert energètic de la Fundació Europace Ferran Trabadelo, que traduirà tot allò que ens trobem a les factures per entendre-ho tot i després poder actuar i reduir el cost amb els canvis que siguin necessaris. Després hi haurà un torn obert de preguntes, i la sessió finalitzarà amb el dinar i un espai per a l’intercanvi d’experiències.
Qualsevol empresari o comerciant que hi vulgui assistir s’ha d’inscriure a la jornada enviant un correu a sostenibilitat@cambragirona.org.
Durant la jornada, l’expert explicarà als assistents com interpretar correctament la factura elèctrica i com optimitzar-la per reduir costos i estalviar diners. També mostrarà exemples pràctics de factures optimitzades i respondrà els dubtes plantejats pels participants.
L’assistència és gratuïta i es demana la màxima difusió entre el teixit empresarial per tal que el màxim nombre de persones se’n pugui beneficiar.
Aquesta és la primera jornada que s’organitza en el marc de la col·laboració entre la Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament de Salt, però aviat es programaran noves sessions en altres territoris, amb l’objectiu d’oferir com a mínim una jornada a cada municipi.
Cal tenir en compte que, des del mes de juny, la Cambra de Comerç de Girona va obrir una Oficina de Transició Energètica(OTE), ubicada al Viver d’Empreses de la Coma Cros, amb la voluntat d’acompanyar amb suport tècnic, administratiu i financer a les empreses dels municipis de Salt, Bescanó, Aiguaviva, Sant Gregori i Vilablareix. Es tracta d’un assessorament gratuït i dirigit a aquests cinc municipi amb més de 2.000 empreses, 1.153 de les quals al terme municipal de Salt.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat