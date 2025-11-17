El pressupost de Vilablareix puja a més de sis milions
L'Ajuntament contempla doblar el servei de bus, l’adequació d’una nova pista poliesportiva, millores a la llar d’infants i a l’escola, i la instal·lació d’una nova càmera de seguretat, entre moltes altres inversions
Redacció
El Ple de l’Ajuntament de Vilablareix ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2026, amb una dotació total de 6.087.694,99 euros. El nou pressupost reforça el compromís del consistori amb el creixement sostenible del municipi i posa el focus en l’educació, la mobilitat, la seguretat i la millora dels equipaments i espais públics.
L’Ajuntament continuarà reforçant el benestar dels veïns i veïnes a través d’inversions que milloraran la vida quotidiana i faran de Vilablareix un municipi més sostenible, segur i dinàmic. Entre les actuacions més destacades hi haurà la climatització de l’Escola Madrenc, la instal·lació de càmeres de seguretat i l’ampliació del servei de bus urbà, que doblarà la seva freqüència per oferir un transport públic més eficient.
En l’àmbit educatiu, es destinen 37.000 euros a la preinstal·lació de la climatització de l’escola Madrenc, garantint un espai confortable al llarg de tot l’any. A més, es preveuen 45.000 euros per asfaltar el pàrquing i millorar el pati de la llar d’infants, amb l’objectiu d’oferir un entorn més segur i agradable per als més petits. Al mateix temps, es destinaran 40.000 euros als parcs infantils, incorporant zones d’ombra per fer-los més còmodes i protegits.
Pel que fa a les infraestructures, es destinaran 20.000 euros per a l’adequació de la sala polivalent. Al camp d’esports, s’invertiran 63.000 euros en el canvi de caldera i actuacions elèctriques, i es treballarà en el projecte d’una nova pista poliesportiva per ampliar els espais d’activitat física al municipi.
Així mateix, el servei de neteja i jardineria viària rebrà una dotació de 520.000 euros, una xifra que augmentarà respecte de l’any 2025 per donar resposta a la incorporació de nous equipaments, reforçar la neteja viària i millorar la conservació dels espais verds.
El pressupost reafirma el compromís de l’Ajuntament amb la cultura i el teixit associatiu, destinant 290.000 euros a la promoció d’una oferta cultural plural i diversa. A més, es destinen 40.000 euros a projectes per a joves, entre ells el nou espai Carmanyola, pensat per fomentar la convivència i crear entorns segurs pel jovent. També es mantenen les subvencions a entitats socials, esportives i culturals amb una partida de 60.000 euros, assegurant la continuïtat del suport municipal a les associacions locals.
Més freqüència d'autobús
Un dels punts forts del pressupost serà la millora del transport públic. La partida per al bus urbà passarà de 20.000 a 85.000 euros, amb l’objectiu de doblar el servei, fomentant una mobilitat més sostenible i reduint la dependència del vehicle privat. Paral·lelament, es reforçarà la seguretat al municipi amb la instal·lació de noves càmeres de vigilància al disseminat, una actuació que compta amb una inversió de 15.000 euros.
Segons ha manifestat Marc Avellí, regidor d’Hisenda, Espais Públics i Esports, “aquest pressupost és una aposta per continuar avançant en el model de poble que volem: proper, sostenible i amb serveis de qualitat. Volem continuar invertint en el benestar de la ciutadania i en un municipi que creixerà amb coherència i equilibri”.
Amb aquestes inversions, Vilablareix continuarà millorant els seus espais, serveis i equipaments, reforçant "el compromís amb una gestió responsable i orientada a les persones", segons indiquen en un comunicat.
En el Ple de novembre, el Pressupost de 2026 s’ha aprovat amb els vots a favor dels set regidors d’Esquerra, els vots en contra dels tres regidors de Junts per Vilablareix i l’abstenció del vot únic d’Units per Vilablareix.
Inversió extraordinària
A banda del Pressupost de 2026, el Ple va aprovar la modificació de crèdit per a inversions extraordinàries en projectes clau del municipi. Entre elles destaca la compra d’un nou camió per al servei de recollida porta a porta, amb un pressupost de 300.000 euros, que permetrà millorar l’eficiència de la gestió de residus. També s’impulsarà la plantació d’arbrat en diversos punts del municipi, amb l’objectiu d’incrementar les zones verdes. Finalment, es preveu l’adquisició d’un nou escenari municipal, que contribuirà a dinamitzar les activitats culturals i festives.
Més propostes aprovades
El ple de novembre, també ha presentat la proposta d’acord d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Vilablareix i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial en un solar municipal inscrit a la Reserva Pública de Solars, fet que permetrà impulsar fins a 28 habitatges de protecció oficial.
L’acord ha comptat amb els vots favorables dels 7 càrrecs electes d’Esquerra i del vot únic d’Units per Vilablareix, i l’abstenció de Junts per Vilablareix.
