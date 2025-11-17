S’obre la matrícula de la primera edició de la microcredencial universitària sobre postcreixement i governança ambiental a Girona
La formació, que ofereix la UdG, començarà el 20 de gener i comptarà amb 10 sessions en línia i 2 de presencials que es faran fins al 17 de març del 2026
Aquesta proposta s’emmarca dins del conveni sobre postcreixement signat per l’Ajuntament de Girona, , l’associació Research & Degrowth International, la consultora internacional Dark Matter Labs i el grup de recerca LEQUIA de la UdG
S’han obert les inscripcions per a la primera edició de la microcredencial universitària sobre el postcreixement i governança ambiental que ofereix la Universitat de Girona (UdG), a través de la Fundació UdG: Innovació i Formació i l’Institut de Medi Ambient, i que compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona. Sota el títol "La sostenibilitat en un planeta finit: el paradigma del postcreixement i la governança ambiental", el programa ofereix una introducció al paradigma del postcreixement com a marc transformador per abordar la crisi ecosocial.
“La col·laboració entre tants agents de renom per elaborar aquesta formació i que pugui ser la nostra Universitat de Girona qui l’acull és sempre una bona notícia. És una proposta formativa oficial, pionera i transversal que esperem que sigui d’interès pel públic general però especialment pels treballadors i treballadores públics conscienciats amb la visió del postcreixement però també interessats en les matèries climàtiques i ambientals”, ha exposat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
La formació començarà el 20 de gener i finalitzarà el 17 de març de 2026. En total es faran 10 sessions en línia, i 2 de presencials, la majoria en català, amb una durada total de 75 hores i l’equivalència de 3 crèdits ECTS. La proposta és fruit del conveni sobre postcreixement signat per l’Ajuntament de Girona, l’associació Research & Degrowth International, la consultora internacional Dark Matter Labs i el grup de recerca LEQUIA de la UdG. La microcredencial està cofinançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NextGenerationEU), que permet la subvenció parcial del preu de la matrícula.
Un pas cap a la interdisciplinarietat
“El LEQUIA porta més de 30 anys innovant en el sector ambiental i és avui un dels grups de recerca amb més prestigi a Catalunya i a la resta de l’estat en la matèria. Amb aquesta proposta formativa de microcredencial sobre postcreixement i polítiques transformadores fem un pas més cap a la interdisciplinarietat: volem consolidar un espai de reflexió on la tecnologia, la política i l’ètica dialoguin per pensar un futur millor més enllà de la fal·làcia de l’impossible creixement infinit”, ha conclòs la investigadora del grup de recerca LEQUIA de la UdG Alexandra Lucia Popartan.
Aquest programa vol servir per capacitar personal tècnic, responsables institucionals i també la ciutadania en general sobre alternatives al creixement i les seves dimensions polítiques, jurídiques i econòmiques, amb un enfocament especial en la governança local i els treballadors i treballadores d’administracions públiques. La proposta parteix de la base que el model de creixement econòmic il·limitat mostra els seus límits davant l’emergència climàtica, l’esgotament dels recursos i l’augment de les desigualtats i que el postcreixement s’obre pas com una alternativa que prioritza el benestar col·lectiu i la salut del planeta davant del creixement il·limitat.
Aquesta primera edició de la microcredencial aportarà casos pràctics i eines per dissenyar polítiques públiques i projectes transformadors i anirà a càrrec d’un professorat expert de prestigi internacional com la investigadora Ramón y Cajal a GEO3BCN-CSIC, amb una trajectòria centrada en els conflictes socioambientals i la justícia ambiental, Marta Conde; el doctor en Física Teòrica per la UAM i investigador científic a l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, Antonio María Turiel; l’arquitecte, urbanista i codissenyador de sistemes rurals regeneratius, Mike Duff; i l’investigador al grup de recerca LEQUIA de la Universitat de Girona, Enric Cassú, entre altres.
Les inscripcions es poden fer al web de la Fundació UdG: https://www.fundacioudg.org/ca/microcredencial-universitaria-sostenibilitat-planeta-finit-postcreixement-governanca-ambiental.html. Les places són limitades.
