S’obren les preinscripcions als casals de Nadal de la ciutat de Girona

S’han organitzat dues activitats, una de lleure i l’altra de futbol, que tindran lloc del 22 de desembre al 2 de gener durant els dies laborables

Una imatge d'arxiu d'una activitat d'un casal de Nadal.

Girona

L’Ajuntament de Girona ha obert avui el període de preinscripcions per als dos casals de Nadal que s’organitzen a la ciutat del 22 de desembre al 2 de gener a la ciutat. Destinats a infants i joves de 3 a 11 anys, es farà un casal amb activitats de lleure i un altre dedicat al futbol. La sol·licitud s’haurà de fer a través del Sistema d’inscripcions del consistori:  https://seu.girona.cat/si/activitats/consulta2/163

Un dels casals es durà a terme a l’Escola Santa Eugènia i tindrà com a finalitat promoure la cultura a través del lleure i va dirigit a infants de 3 a 11 anys. L’altre casal, que es durà a terme al camp de futbol municipal de Fontajau, promocionarà la pràctica esportiva a través del futbol, i està adreçat a infants i joves de 6 a 11 anys.

El cartell dels casals de Nadal a Girona.

El cartell dels casals de Nadal a Girona.

L’Ajuntament de Girona vetlla per l’equitat educativa de tots els infants i joves de la ciutat de Girona implementant mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats educatives fora de l’escola com és el cas de les activitats de lleure, i és per això que un dels eixos del programa és la inclusió. En aquest sentit, es disposa d’un pla per tal que els col·lectius d’infants i joves amb més dificultats d’accés al lleure educatiu puguin gaudir-ne en període de vacances més enllà de l’estiu.

Aquesta és una proposta que va arrencar el 2022 amb una prova pilot i que s’ha consolidat des de llavors dins l’oferta de casals del consistori.

