S’obren les preinscripcions als casals de Nadal de la ciutat de Girona
S’han organitzat dues activitats, una de lleure i l’altra de futbol, que tindran lloc del 22 de desembre al 2 de gener durant els dies laborables
L’Ajuntament de Girona ha obert avui el període de preinscripcions per als dos casals de Nadal que s’organitzen a la ciutat del 22 de desembre al 2 de gener a la ciutat. Destinats a infants i joves de 3 a 11 anys, es farà un casal amb activitats de lleure i un altre dedicat al futbol. La sol·licitud s’haurà de fer a través del Sistema d’inscripcions del consistori: https://seu.girona.cat/si/activitats/consulta2/163
Un dels casals es durà a terme a l’Escola Santa Eugènia i tindrà com a finalitat promoure la cultura a través del lleure i va dirigit a infants de 3 a 11 anys. L’altre casal, que es durà a terme al camp de futbol municipal de Fontajau, promocionarà la pràctica esportiva a través del futbol, i està adreçat a infants i joves de 6 a 11 anys.
L’Ajuntament de Girona vetlla per l’equitat educativa de tots els infants i joves de la ciutat de Girona implementant mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats educatives fora de l’escola com és el cas de les activitats de lleure, i és per això que un dels eixos del programa és la inclusió. En aquest sentit, es disposa d’un pla per tal que els col·lectius d’infants i joves amb més dificultats d’accés al lleure educatiu puguin gaudir-ne en període de vacances més enllà de l’estiu.
Aquesta és una proposta que va arrencar el 2022 amb una prova pilot i que s’ha consolidat des de llavors dins l’oferta de casals del consistori.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un hospital gironí se situa entre els millors d'Espanya en atenció maternoinfantil