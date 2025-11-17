Salt porta avui al ple la validació de l’arribada de la Girocleta al municipi
Es preveu que hi hagi tres noves estacions al llarg de Països Catalans, que es posarien en marxa al darrer trimestre del 2026
El govern municipal de Salt porta avui al plenari ordinari d’aquest mes de novembre l’aprovació perquè pugui arribar al municipi saltenc el servei públic de lloguer de bicicletes, a través del servei de Girocleta de l’Ajuntament de Girona. Des de fa un parell d’anys, el govern de Salt ha negociat amb el consistori gironí l’encaix jurídic que permetés fer arribar aquest servei públic fins a la vila de Salt, promovent així l’ús del transport net i sostenible.
Un cop trobat l’encaix jurídic i estudiada la viabilitat del servei per part del Transports Municipals del Gironès (TMG), el ple d’avui debatrà i se sotmetrà a aprovació l’arribada del servei de Girocleta a Salt. Tot i que encara s’han de concretar alguns detalls, la voluntat, si el ple valida la proposta, és que la Girocleta estigui ja en funcionament a Salt al darrer trimestre de l’any que ve i ho faria amb tres parades noves situades al llarg del passeig Països Catalans, aprofitant el nou carril bici que s’acaba d’inaugurar recentment dins del projecte Bus Ràpid Catalunya. Una nova infraestructura que permet recórrer en línia recta el trajecte des de la rotonda amb Miquel Martí Pol i Mercè Rodoreda fins a la rotonda del terme municipal de Girona. Això suposaria que el servei al municipi de Salt arrenqui amb 45 bicis de la Girocleta noves, 15 per cada parada, i s’estima que pugui haver-hi uns 400 abonats nous en el primer any de funcionament del servei al municipi saltenc.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha remarcat que “fer arribar la Girocleta a Salt aquest mandat és un compromís del govern saltenc. Ara, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i del Departament de Territori, estem més a prop de fer realitat aquest objectiu, que reforçarà la mobilitat sostenible i la connexió entre municipis, creant un nou servei d’àrea metropolitana, en la línia del projecte BRCAT que ja ha estat un exemple de col·laboració institucional”.
Una a tocar de la frontera
Cal tenir en compte, també, que el servei de Girocleta ja té des de fa una mica més d’un any una parada a tocar el terme municipal de Salt, en concret, una estació situada al costat de la rotonda del Tren d’Olot i del carrer Alfons Morè, però encara dins del terme municipal de Girona. Aquest fet facilita ara poder seguir fent créixer aquest servei i que per primer cop es plantegi que pugui traspassar la frontera de Girona i es converteixi en un servei d’àrea metropolitana entre Salt i Girona.
El govern de Salt ha assolit el compromís polític del departament de Territori de la Generalitat de Catalunya perquè sigui el responsable de finançar les tres noves parades de Girocleta a Salt, en un projecte pilot per estendre el servei de Girocleta a l’àrea metropolitana i continuar reforçant el transport públic i sostenible al voltant de la capital gironina, com ja s’ha fet ara amb el projecte BRCAT, que es va posar en marxa el 10 de novembre i reforça les freqüències de les línies de bus que connecten Salt i la capital gironina.
La regidora de Mobilitat, Judit Dalmau, ha subratllat que “la Girocleta aportarà nombrosos beneficis a la ciutadania, ja que serà un servei accessible, pràctic i respectuós amb el medi ambient. A finals de 2026, quan el servei sigui una realitat, Salt farà un pas endavant cap a una mobilitat més moderna i sostenible, que facilitarà els desplaçaments quotidians entre Salt i Girona i viceversa i reduirà l’ús del vehicle privat”.
