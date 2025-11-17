La segona edició d’ “Els barris pedalen” de Girona s’instal·larà al parc del Migdia el 29 de novembre
La iniciativa té com a objectiu promoure la mobilitat sostenible i la salut amb una jornada d’activitats obertes a tothom
Redacció
El parc del Migdia acollirà la segona edició de la iniciativa “Els barris pedalen”, que tindrà lloc el dissabte 29 de novembre. L’esdeveniment inclou diverses activitats obertes a tothom relacionades amb la bicicleta i té com a objectiu promoure la mobilitat sostenible i la salut entre la ciutadania. Es tracta d’una proposta liderada per l'Ajuntament de Girona en col·laboració amb la Sea Otter Europe, a través del clúster socioeconòmic Girona Innovació, Salut i Ciclisme (GISC).
El tinent d’alcaldia i regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Xavier Aldeguer Manté, i el director d’operacions de la Sea Otter Europe, Oriol Sallent, han presentat aquest matí els detalls de la segona edició d’aquesta iniciativa. “‘Els barris pedalen’ és molt més que una jornada de bicicleta: és una aposta perquè la mobilitat sostenible formi part del nostre dia a dia i de tots els barris de Girona. Volem acostar la salut, l’esport i la innovació a la ciutadania, reforçant aquest vincle que fa de Girona una ciutat referent en ciclisme i qualitat de vida. La col·laboració amb el GISC i la Sea Otter Europe ens permet construir projectes que generen comunitat, impulsen hàbits saludables i enforteixen el nostre ecosistema ciclista”, ha valorat el regidor.
Durant la jornada, que es portarà a terme de 9 h a 17 h, s’oferiran circuits, com un pump-truck, un dedicat als infants que organitza el Sea Otter Europe i de seguretat viària el Servei Català de Trànsit; diferents tipus de passejades en bicicleta a càrrec de Mou-te en Bici i una pedalada en grup seguint una ruta de 70 quilòmetres promoguda per la Sea Otter Europe. També hi haurà exposicions, sortejos i es podran provar una selecció de bicicletes urbanes de les marques Megamo i Ecobike. A més, la iniciativa també inclou la presentació dels mallots del GISC-Girona, innovació, Salut i Ciclisme de l’Ajuntament de Girona. La primera edició de l’esdeveniment es va fer el 14 de novembre del 2024 al parc Núria Terés i Bonet.
