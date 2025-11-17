La UdG acull les Lliçons Ferrater Mora 2025, dedicades a entendre la teoria quàntica
El reconegut físic Adán Cabello oferirà tres conferències els dies 25, 26 i 27 de novembre, una al Campus Barri Vell, una al Campus Montilivi i una a la Casa de Cultura de Girona
Redacció
La Universitat de Girona (UdG) organitza un any més les Lliçons Ferrater Mora, que enguany aniran a càrrec del reconegut físic Adán Cabello, professor de la Universidad de Sevilla i figura de referència internacional en l’estudi dels fonaments de la mecànica quàntica. Les sessions tindran lloc els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2025 sota el títol Understanding Quantum Theory after 100 Years.
Aquestes lliçons es duen a terme en col·laboració amb la Càtedra d’Informació i Computació de la UdG i compten amb el suport del Consell Social. Amb motiu del 2025, Any Internacional de la Ciència i les Tecnologies Quàntiques, les dues càtedres organitzadores volen apropar la teoria quàntica a qualsevol persona interessada en la física, la filosofia i el coneixement en general.
Adán Cabello, una veu imprescindible sobre els fonaments de la mecànica quàntica
Adán Cabello és considerat un dels principals experts mundials en les interpretacions de la mecànica quàntica, un camp en què conflueixen física i filosofia per analitzar què ens diu realment aquesta teoria sobre el món. La seva recerca s’ha centrat en les bases conceptuals de la teoria quàntica i en les seves aplicacions a la informació i la computació quàntiques, amb contribucions decisives en els àmbits de la contextualitat i la no-localitat.
Ha estat professor i investigador visitant en nombroses universitats internacionals i col·labora habitualment amb grups experimentals d’arreu del món. El prestigiós físic Jian-Wei Pan el descriu com “un dels principals experts mundials en fonaments de la mecànica quàntica i informació quàntica, i possiblement el pioner i principal expert en contextualitat”.
Segons el mateix Cabello, “la teoria quàntica és un conjunt de regles per calcular probabilitats. Moltes de les imatges utilitzades per il·lustrar aquestes regles són errònies. Cent anys després de la seva formulació, persisteixen desacords sobre el seu significat, i és important identificar-ne les raons”.
Calendari i espais
Les Lliçons Ferrater Mora 2025 tindran lloc en tres espais de la ciutat de Girona. El dimarts 25 de novembre – Sala de Graus de la Facultat de Lletres i Turisme (UdG). A les 11:30 h oferirà la conferència titulada Quantum theory is not what you think i a les 16 h Interpretations of quantum theory: The map of madness. El dimecres 26 de novembre – Aula Magna de la Facultat de Ciències (UdG). A les 11:30 h oferirà la conferència titulada Where does quantum theory come from? i a les 16 h Understanding quantum theory. I, finalment, el dijous 27 de novembre – Casa de Cultura de Girona. A les 19 h oferirà la conferència titulada Física cuántica: 100 años de malentendidos.
L’assistència és gratuïta, però és necessari inscriure’s prèviament enviant un correu a dir.cfm@udg.edu. Per a la sessió de la Casa de Cultura, la inscripció s’ha de fer a través del web de la Casa de Cultura.
