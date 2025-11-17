Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
Els Mossos de Trànsit mantenen la investigació oberta per aclarir les causes del sinistre viari
Un dels menors atropellats en l’accident de trànsit de Llambilles continua ingressat a l’hospital Josep Trueta de Girona. El sinistre, que va tenir lloc dissabte a la tarda, continua sota investigació dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART).
Els agents treballen per determinar per què el conductor que circulava per la C-65 va perdre el control del vehicle i va acabar xocant contra un cotxe estacionat. L’impacte va desplaçar el vehicle aparcat damunt la vorera, on va atropellar quatre menors.
Tots quatre van resultar ferits de poca gravetat. Segons fonts hospitalàries, aquest dilluns encara hi ha un dels afectats ingressat al Trueta, mentre que la resta ja han rebut l’alta.
