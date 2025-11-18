PREMIS DDG
Uns premis des de Girona per canviar el món
Enguany, s'ha guardonat la Fundació Astrid 21, el Club Natació Banyoles, el Cinema Truffaut, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i el Grup Peralada, més el pedagog gironí, Salomó Marquès
Reconèixer l’esforç, l’excel·lència i el compromís sorgit des de Girona i les seves comarques amb projecció a Catalunya, Espanya i el món és l’objectiu d’uns premis Diari de Girona, que aquest dimarts han celebrat la quarta edició amb una gala a l’Auditori. Ja són 25 les persones o entitats que en tot aquest temps han rebut aquest guardó. Aquest dimarts la Fundació Astrid 21, el Club Natació Banyoles, el Cinema Truffaut, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i el Grup Peralada, més el pedagog gironí, Salomó Marquès, premi d’Honor, han pres el relleu als guanyadors d’altres edicions: Marc Gasol, Vicenç Pagès Jordà (a títol pòstum), la Fundació Support, Mariona Serra-Pagès, la Clínica Girona, Clàudia Cedó i Hipra (2022); El CPA Olot, el cineasta Albert Serra, l’empresa Wikiloc, la Fundació Oncolliga, el doctor en Història Josep Burch i la propietària del restaurant Can Roca, Montserrat Fontané (2023), i la Coordinadora d’ONGs Solidàries, l’entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, la Fundació Gala Salvador Dalí, la Facultat i el Departament d’Infermeria de la Universitat de Girona, Galetes Birba i Salvador Sunyer, director de Temporada Alta fins a l’any passat (2024). Unes 600 persones han participat en un acte organitzat pel Diari de Girona i Prensa Ibérica, patrocinat per CaixaBank, Estrella Damm, Endesa, Agbar, Volvo Turismes Girona, Agrienergia i la Universitat de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, i presentat per la periodista Meritxell Comas. El cor Geriona ha amenitzat musicalment la vetllada.
La gala ha reunit moltes personalitats dels mons polític, social i empresarial gironí. Hi eren la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el subdelegat del Govern de l’Estat a Girona, Pere Parramon; i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, entre d’altres, a banda del director del Diari de Girona, Josep Callol; el gerent, Maneu Fernández; el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll; i alcaldes, regidors, lectors i anunciants, representants del món social i empresarial gironí.
Un dels grans protagonistes de la gala ha estat, sens dubte, el pedagog Salomó Marquès, guardonat amb el premi d’Honor, tot i que no ha pogut assistir-hi perquè s’està recuperant d’una operació. N'ha glossat la seva figura Joaquim Nadal, exalcalde de Girona i president del jurat. La seva dona, Montserrat Terrades, ha estat l’encarregada de recollir el premi.
L’aspecte musical també ha estat especialment brillant, amb el Cor Geriona, dirigit per Imma Pascual. Han interpretat durant l’acte quatre temes: The Sound of Silence, de Simon & Garfunkel; Vestida de nit, de Sílvia Pérez Cruz; Just the way are de Bruno Mars, i Hail holly, de la banda sonora del film Sister Act.
En els diferents parlaments que hi ha hagut a l’acte, el director del Diari de Girona, Josep Callol, ha destacat que «els premis són un reconeixement per a gent que treballa pels altres» i que es vol guardonar «el servei públic». També ha dit que «noms n’hi ha molts i és difícil escollir els premiats per la gran riquesa de les comarques gironines», recordant que amb els d'aquest dimarts ja s’han premiat 25 persones, empreses i col·lectius. Per la seva banda, Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, ha dit que «aquests guardons són una mostra del millor que podem oferir com a comunitat» i ha elogiat els premiats, «un exemple i una inspiració per a tothom».
La consellera i portaveu del govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dit que «els premiats són una mostra del potencial de les comarques gironines i ha reivindicat «l’orgull gironí». El president de la Diputació, Miquel Noguer, per la seva banda, ha volgut agrair al Diari de Girona l’organització de la gala i els premis. També n'ha destacat el seu «rigor» i que els guardons són «un plus» de tot el que el rotatiu ofereix «a la societat gironina». «Són un premi a la feina ben feta», ha subratllat. Per últim, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmat que «la feina dels mitjans locals i comarcals s’ha de protegir» i ha destacat la necessitat del periodisme, «el quart poder» per informar amb llibertat en uns temps marcats per l’allau d’informació no sempre real.
