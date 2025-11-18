Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera
S'han saldat amb dos ferits, ambdós lleus
Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l’aparició sobtada de senglars a la carretera durant la nit de dilluns. Els dos sinistres es van saldar amb dos ferits lleus.
El primer accident es va registrar cap a tres quarts de deu del vespre, a la C-250 de Quart. En aquest cas, un cotxe i una moto van xocar després de la irrupció d’un senglar a la via. Dels quatre ocupants dels vehicles, només el motorista va resultar ferit lleu. El SEM el va atendre i el va traslladar a un centre sanitari.
El segon sinistre va tenir lloc pocs minuts abans de la mitjanit, al quilòmetre 35,6 de la C-66, al seu pas per Palol de Revardit. Un altre motorista va caure després que un senglar irrompés a la carretera. Segons el Servei Català de Trànsit, el ferit també va ser lleu i va ser evacuat a un centre hospitalari.
En tots dos casos s’hi van desplaçar el SEM, els Bombers i els Mossos d’Esquadra. Segons el cos policial, aquest tipus d’accidents són freqüents a les comarques gironines, especialment a finals d’any, coincidint amb l’època de caça i el període de zel, moments en què augmenta el moviment dels mascles.
