Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera

S'han saldat amb dos ferits, ambdós lleus

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Quart

Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l’aparició sobtada de senglars a la carretera durant la nit de dilluns. Els dos sinistres es van saldar amb dos ferits lleus.

El primer accident es va registrar cap a tres quarts de deu del vespre, a la C-250 de Quart. En aquest cas, un cotxe i una moto van xocar després de la irrupció d’un senglar a la via. Dels quatre ocupants dels vehicles, només el motorista va resultar ferit lleu. El SEM el va atendre i el va traslladar a un centre sanitari.

El segon sinistre va tenir lloc pocs minuts abans de la mitjanit, al quilòmetre 35,6 de la C-66, al seu pas per Palol de Revardit. Un altre motorista va caure després que un senglar irrompés a la carretera. Segons el Servei Català de Trànsit, el ferit també va ser lleu i va ser evacuat a un centre hospitalari.

En tots dos casos s’hi van desplaçar el SEM, els Bombers i els Mossos d’Esquadra. Segons el cos policial, aquest tipus d’accidents són freqüents a les comarques gironines, especialment a finals d’any, coincidint amb l’època de caça i el període de zel, moments en què augmenta el moviment dels mascles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
  2. Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
  3. Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
  4. «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
  5. Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
  6. Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
  7. Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
  8. Dos gironins s'alliberen de 144.000 euros de deute amb la Segona Oportunitat

Un xoc entre un camió i un turisme al polígon de Riudellots se salda amb un ferit

Un xoc entre un camió i un turisme al polígon de Riudellots se salda amb un ferit

El fenomen Oques Grasses, un èxit acumulatiu que neix del vincle emocional amb el seu públic

El fenomen Oques Grasses, un èxit acumulatiu que neix del vincle emocional amb el seu públic

Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera

Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera

Els palestins temen que l’actual partició de la Franja es faci permanent

Els palestins temen que l’actual partició de la Franja es faci permanent

Bolca amb el cotxe i s'encasta contra un arbre a la Vall d'en Bas

Bolca amb el cotxe i s'encasta contra un arbre a la Vall d'en Bas

El Consell de Seguretat de l’ONU aprova el pla de Trump per a Gaza

El Consell de Seguretat de l’ONU aprova el pla de Trump per a Gaza

Una ruta de gravel entre Girona i Bellcaire d’Empordà per conèixer a fons la Diabetis mellitus tipus 1: així és l’assaig clínic sobre rodes que es farà el 22 i 23 de novembre al paradís ciclista

Una ruta de gravel entre Girona i Bellcaire d’Empordà per conèixer a fons la Diabetis mellitus tipus 1: així és l’assaig clínic sobre rodes que es farà el 22 i 23 de novembre al paradís ciclista

Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona

Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
Tracking Pixel Contents