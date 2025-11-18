Els Beta de SX3 actuaran en l’encesa de les llums de Nadal de Girona
L’acte es farà el divendres 28 de novembre, a les 18 h, a la plaça de Catalunya
Els Beta de SX3 actuaran en l’encesa de les llums de Nadal de Girona el divendres 28 de novembre. Com és habitual, l’activitat començarà a les 17 ha amb una cercavila de la Girona Marxing Band que sortirà del carrer del Migdia i arribarà fins a la plaça de Catalunya, on hi haurà l’actuació musical i l’encesa de les llums.
Un cop finalitzi el concert, es reprendrà la cercavila per arribar fins a la plaça de la Independència, on s’inaugurarà el Mercat de Nadal i es farà una xocolatada popular.
“L’encesa de les llums de Nadal és sempre un moment especial per a Girona, que marca l’inici d’un període clau per a l’activitat econòmica i per a la dinamització de l’espai públic. Totes les activitats que promou l’Àrea de Promoció Econòmica estan pensades per reforçar el vincle entre la cultura i el comerç local i generar comunitat en un moment estratègic”, ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament, Gemma Geis Carreras.
Els llums els ha instal·lat Ximenez Group, empresa d'il·luminació decorativa i artística que ha intervingut en places i carrers de 22 barris. L'empresa posa els llums de Nadal des de l'any 2011 a la capital gironina quan l'Ajuntament de Girona va començar a fer un concurs públic.
Fins aleshores, els encarregats de fer-ho eren els treballadors de les brigades municipals. Aquell 2011, el preu va ser de 266.563 euros. Actualment, se'n paguen 398.813 euros. La il·luminació inclou uns 271.200 punts leds.
Els llums de Nadal arribaran al Barri Vell, Mercadal, Eixample Nord, Eixample Sud, Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Palau, Montilivi, Pedret, Pont Major, Pla de Campdorà, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat i Montjuïc. A la plaça Catalunya és on se sol fer l'acte d'encesa que serveix com a tret de sortida a la campanya de Nadal i que coincideix amb el Black Friday.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”