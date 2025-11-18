Girona multarà una empresa per omplir la ciutat d'anuncis en fanals i semàfors
Els cartells s'ofereixen a comprar tota mena de vehicles
L'Ajuntament de Girona multarà l'empresa que ha omplert la ciutat de cartells on s'ofereix a comprar tota mena de vehicles. Els anuncis estan en multitud de fanals i semàfors de gran quantitat de carrers de la majoria de barris de Girona. L'alcalde, Lluc Salellas, ha exposat que els cartells publicitaris estan "enganxats il·legalment" i assenyala que han identificat l'empresa responsable. Hi apareix un número de telèfon.
"S’ha aixecat l’acta corresponent i s’aplicarà una sanció", detalla el batlle a la xarxa X. Fonts municipals han afegit que l'import encara s'ha d'acabar de definir i podria estar relacionat amb la quantitat de cartells que es detectin. Podria arribar als 3.000 euros.
Salellas ha recordat que "respectar l’espai públic és responsabilitat de tothom" i que "Girona no és un tauler d’anuncis."
L'ordenança general de convivència ciutadana i via pública regula el bon ús de la via pública, mobiliari urbà, elements estructurals i estableix un règim sancionador. Per exemple, al seu Article 1.2 diu: “Qualsevol acte, activitat o comportament que suposi un mal ús o que ocasioni embrutiment o danys a les vies públiques i als seus elements estructurals, … es tipifiquen … com a infracció”. En l'article 71 assenyala que "no s'admetrà la publicitat mitjançant cartells, fulls volants, adhesius o elements similars enganxats directament sobre edificis, murs i tanques, en la via pública, els seus elements estructurals ni en el mobiliari urbà, excepte quan es tracti dels espais o suports especialment reservats o dissenyats per a aquesta finalitat (tal com columnes anunciadores o plafons)".
A més, l'ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries regula específicament la publicitat, cartells, pancartes i altres suports visibles des del domini públic al terme de Girona i detalla “les instal·lacions i activitats publicitàries, emplaçades o realitzades en el domini públic o visibles des del domini públic en el terme municipal de Girona”.
