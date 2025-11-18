L’Espai Gironès celebra l’encesa dels llums de Nadal amb nova il·luminació i música en directe
El tradicional acte es farà aquest divendres a les sis de la tarda i anirà acompanyat de l’actuació musical del grup Yes The Music
Redacció
El centre comercial Espai Gironès de Salt estrena la campanya nadalenca aquest divendres 21 de novembre, a les sis de la tarda, amb la tradicional encesa de llums i un concert de música en directe, que aquest any anirà a càrrec del conjunt Yes the Music. Coincidint amb els vint anys del centre comercial, l’Espai Gironès ho vol celebrar d’una manera especial amb una il·luminació del tot renovada que vestirà i decorarà totes les àrees comunes de les instal·lacions per oferir als visitants una nova experiència, i amb el gran arbre de Nadal a la Plaça del Foc com a protagonista de l’encesa.
La campanya de Nadal també s’estrenarà amb un concert de música en directe, aquest any amb el grup Yes The Music i el seu repertori de cançons nadalenques. Aquest grup vocal bisbalenc, que té una trajectòria de 13 anys, està format per una vintena de persones. Especialitzats en un estil modern i divers, combinen tradició i innovació per crear espectacles únics. Fundat el 2012 i amb més de 200 concerts realitzats, el grup ha participat en nombrosos festivals i esdeveniments amb experiències musicals i emocionals de gran qualitat. El repertori especial de la temporada de Nadal vol capturar l’essència de les festes amb un recull de nadales tradicionals i de més modernes.
L’acte d'encesa
L’empresa encarregada de la nova il·luminació i decoració de Nadal és MK Illumination. Amb més de 20 anys de trajectòria i present a 140 països del món, estan especialitzats en desenvolupar experiències d’entreteniment personalitzades i sostenibles. La selecció d’aquesta empresa s’ha realitzat per mitjà d’un concurs en el qual han participat quatre empreses en total de Catalunya, França, Àustria i Estònia, i en el que finalment s’ha escollit a MK Illumination per l’espectacularitat en els elements decoratius i de llum, que complementen l’essència de l’arbre de Nadal de quinze metres d’alçada.
A partir de divendres les instal·lacions de l’Espai Gironès lluiran la nova decoració de Nadal, que il·luminarà tots els racons del centre comercial amb lluminària LED. Aquesta mesura ja es va implementar fa uns anys i aposta per l’estalvi energètic i per minimitzar al màxim la despesa econòmica, sense perdre l’essència d’aquestes festes i la dinamització dins del centre comercial.
En els últims anys l’Espai Gironès ha acompanyat la tradicional encesa de llums amb actuacions musicals per amenitzar la tarda de divendres amb un acte gratuït i lúdic i donar així el tret de sortida a la campanya. Amb aquest tipus d’esdeveniments el centre comercial vol oferir, una vegada més als visitants, la seva vessant d’oci, de cultura i de compromís amb el territori.
