El Pla de Transició al Treball de Girona comença el curs 2025-2026 amb 80 joves
Com a novetat, aquest any s’ha estrenat un nou taller per a la formació d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions, electricitat, aigua i gas i s’ha renovat l’espai de la formació d’auxiliar sanitari
Redacció
El Pla de Transició al Treball (PTT) de Girona ha començat el curs 2025-2026 amb 80 joves inscrits en alguna de les cinc formacions que s’ofereixen la ciutat a través del Servei Municipal d’Ocupació (SMO). Es tracta d’un programa del Departament d’Educació de la Generalitat en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona i s’ha consolidat com una eina clau per a la inserció laboral i la continuïtat educativa dels joves de la ciutat.
Aquest programa, adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que no disposen del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO), ofereix una formació professionalitzadora orientada a facilitar la seva incorporació al mercat laboral o la continuació d’estudis en formació professional de grau mitjà.
Els 53 nois i 27 noies que han començat aquest curs ho han fet en una de les cinc especialitats que s’ofereixen a la ciutat: auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic; auxiliar sanitari; auxiliar de construcció; fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, i auxiliar de muntatges d’instal·lacions, electricitat, aigua i gas.
Les formacions es duen a terme en instal·lacions municipals i a l’Institut Santa Eugènia, i combinen continguts teòrics amb pràctiques professionals i orientació laboral. Com a novetat destacada d’aquest curs, el PTT d’Auxiliar de muntatges d’instal·lacions, electricitat, aigua i gas s’imparteix íntegrament al Servei Municipal d’Ocupació de Girona, on s’ha estrenat un nou taller específic per a aquesta especialitat. A més, s’ha renovat completament el taller del PTT d’Auxiliar sanitari, millorant-ne les instal·lacions per adaptar-les a les necessitats formatives actuals.
Els diferents itineraris formatius tenen una durada total de 1.000 hores, de les quals 200 hores corresponen a pràctiques laborals en empreses, proporcionant així als alumnes una experiència directa en el món laboral. Els participants que superin el curs obtindran el Certificat d’Aptitud Mitjana (CAM), que els permetrà accedir a cicles formatius de grau mitjà (CFGM) en el curs següent.
La regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio, ha visitat els cinc itineraris formatius aquest inici de curs i ha destacat que “aquests programes són clau per fer de pont com a noves oportunitats formatives i laborals”.
