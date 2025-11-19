Arrenca el Repensem Girona amb els models de València i Bordeus per encarar el futur de la ciutat
Les jornades permeten reflexionar "amb calma" les transformacions i transicions urbanes de la ciutat de Girona
Les segones jornades Repensem Girona, centrades a analitzar i debatre la transformació de la ciutat "amb mirada llarga", han arrencat posant damunt la taula els models de València i Bordeus. Durant la inauguració, el tinent d'alcaldia de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha subratllat que les jornades permeten "agafar aire" i reflexionar "amb calma" sobre els reptes que té la ciutat a l'hora d'encarar una "transició necessària" en àmbits com l'habitatge, l'ecologia i la mobilitat amb l'objectiu "de millorar la vida de la ciutadania". Més encara, ha precisat Font, en un moment en què Girona avança de ple "al segle XXI" i afronta projectes de regeneració als seus quatre punts cardinals.
Girona torna a reflexionar des d'avui i fins divendres sobre els reptes que té la ciutat per avançar cap a un futur més sostenible i inclusiu. Ho fa amb la segona edició del Repensem Girona, que aquest 2025 gira al voltant de la transició entesa en el seu sentit més ampli. "Busquem uns dies de pausa per poder agafar aire i projectar Girona a mitjà i a llarg termini, amb mirada llarga", ha subratllat el tinent d'alcaldia.
Sergi Font ha recordat que habitatge, mobilitat i ecologia centraran aquesta Girona del futur, que vol "repensar-se per prioritzar la millora de la vida de les persones". Per això, el tinent d'alcaldia ha dit que els models d'altres ciutats i els "exemples d'èxit" són també un mirall per avançar cap a aquest objectiu.
I de fet, el Repensem Girona ha arrencat posant la damunt la taula dues transformacions urbanes. Per una banda, la que ha viscut València en els darrers anys (amb noves places obertes, més xarxes de carril bici i transport urbà). I per l'altra, el projecte que ha engegat tota la Metròpoli de Bordeus, de bracet amb la seva universitat, i que se centra en la transició ecològica.
L'exalcalde de València, Joan Ribó, ha posat en relleu que el futur de les ciutats passa per "pensar en les persones". I sobretot, fer que la ciutadania guanyi espai als cotxes. "Gairebé el 20% dels desplaçaments que es fan en vehicle a les ciutats ho són amb distàncies de menys d'un quilòmetre; això no és raonable", ha subratllat Ribó.
"Cal deixar espai per als altres usos, que són fonamentals per a les persones; el cotxe no ha de ser el rei de les ciutats", ha afegit l'exalcalde durant la seva intervenció. "Poder caminar, anar en bicicleta o en transport públic és el que ha de guiar les diferents transformacions", ha destacat l'exalcalde de València.
"Preparada per al segle XXI"
Habitatge, mobilitat sostenible, renaturalització de l'espai públic, transició ecosocial... Són algunes de les temàtiques al voltant de les quals s'ha articulat aquest segon Repensem Girona. "Tenim un objectiu claríssim, que és ser una ciutat que estigui preparada per al segle XXI, i encara tenim molts deures a fer", ha admès Sergi Font, durant la inauguració d'aquesta tarda (que s'ha fet a la facultat d'Educació de la UdG).
El tinent d'alcaldia de Transició Ecològica i Àrea Urbana ha recordat que ja s'han fet passes en els darrers anys per avançar cap aquí, posant com a exemple la nova ZBE o l'impuls dels aparcaments dissuasius. Però també ha dit que encara queda feina. "Hem d'afavorir que la gent s'acosti a la ciutat caminant, amb bicicleta o amb altres transports de mobilitat personal; i això, lògicament, implica que ens hem de mirar Girona diferent", ha afirmat.
A més, Sergi Font tampoc ha passat per alt que, a l'hora d'encarar la ciutat dels propers anys, l'habitatge hi tindrà un paper fonamental. "Perquè és el que genera la voluntat de viure-hi; i per tant, hem d'incentivar per exemple els nous models cooperatius i pensar en noves maneres de poder construir", ha subratllat. També, tenint present que s'ha de trobar "un entorn agradable" i avançar cap a una transició verda per fer front al canvi climàtic.
Als quatre punts cardinals
Per últim, el tinent d'alcaldia ha recordat que Girona afronta projectes de regeneració als quatre punts cardinals de la ciutat, i que les jornades de reflexió són una "bona oportunitat" per encarar-los. Des del pla integral de Girona Est fins al Pont Major, passant per tot el sector que es desenvoluparà amb el nou Campus de Salut i la transformació "integral" de la carretera Barcelona per convertir-la en avinguda.
"Per tant, a Girona hi haurà grans transformacions; i aquestes jornades ens han de permetre reflexionar sobre com avançar cap a aquesta ciutat del futur", ha conclòs Sergi Font. Demà, el Repensem Girona es traslladarà al Pont Major i, posteriorment, a Domeny, per parlar sobre regeneració de barris i habitatge assequible.
