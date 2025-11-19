Augmenten els robatoris a Quart i l'Ajuntament reforça la seguretat
Els Mossos d’Esquadra incrementaran el nombre de patrulles
L’alcalde de Quart, Ferran Rodero, ha mantingut una trobada d’urgència aquest dimecres matí amb la cap de la Regió Policial a Girona dels Mossos d’Esquadra, Sílvia Catà, davant l'augment de robatoris registrats en les últimes setmanes al municipi. La reunió, sol·licitada aquesta setmana per Alcaldia, tenia l’objectiu de reclamar millores en la seguretat.
Durant la trobada, l’alcalde ha exposat la necessitat de frenar aquests delictes i d’implementar actuacions preventives per evitar-los abans que es produeixin: «La seguretat dels nostres veïns i veïnes és una prioritat. Cal implementar actuacions de seguretat preventives envers les reactives un cop ja s’ha produït el fet delictiu. La prevenció és clau si volem reduir els robatoris i al mateix temps millorar la sensació de seguretat per part dels veïns i veïnes», ha dit Rodero.
Des del cos de Mossos d’Esquadra incrementaran el nombre de patrulles, tant uniformades com de paisà, als diferents nuclis de la població i es realitzaran controls als principals accessos de Quart. A més, es treballarà en la sensibilització dels veïns i veïnes a través d’una pròxima trobada informativa, en què els cossos de seguretat compartiran consells i mesures de prevenció per minimitzar el risc de robatoris.
El consistori ja havia alertat els veïns a través de les xarxes socials el passat dilluns 17 de novembre, informant-los dels robatoris detectats, de la convocatòria de la reunió i recomanant extremar les precaucions seguint les indicacions dels Mossos d’Esquadra.
