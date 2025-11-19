La Càtedra de la Dansa de la Mort de la UdG impulsa el debat social sobre el decés
Durant l’acte, la psiquiatra de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Gemma Parramón ha pronunciat la conferència “Ritual, salut i coneixement: una mirada integral a la mort”
Redacció
La Universitat de Girona (UdG) ha inaugurat la Càtedra “Dansa de la mort: perspectiva psicològica i antropològica de la mort” amb un acte que ha tingut lloc el dimarts 18 de novembre a la Sala de Graus de la Facultat d’Educació i Psicologia. Aquesta càtedra neix amb la voluntat de generar, difondre i transferir coneixement sobre els processos associats a la mort des d’una mirada antropològica, psicològica i mèdica.
L’acte ha estat obert per la directora de la Càtedra Dansa de la mort, Núria Mallorquí, qui ha donat la paraula al rector de la UdG, Quim Salvi, qui ha constatant que la Càtedra neix amb la voluntat de reflexionar sobre “un dels valors més universals i íntims de la condició humana, com és la mort. No defuig les preguntes difícils. La mort ha estat silenciada i medicalitzada, és una experiència antropològica que ens interpel.la com a comunitat. Quan ens falta algú és una absència que pesa, genera emocions humanes i inevitables: dolor i tristesa”.
Tot seguit, el psiquiatre de l'Hospital Universitari Dexeus (HUD) Josep Maria Farré ha procedit a presentar la psiquiatra de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Gemma Parramón, qui ha pronunciat la conferència “Ritual, salut i coneixement: una mirada integral a la mort”.
La ponent ha recordat que les danses de la mort simbolitzen la universalitat de la mort, la fragilitat de la vida i la crítica social, i que transformen un fet íntim en una qüestió pública. També ha descrit la Dansa de la Mort de Verges, un ritual del segle XVII amb una forta dimensió simbòlica i comunitària.
Durant la ponència, ha reflexionat sobre què significa morir. Ha explicat que la mort és, des del punt de vista biomèdic, la fi irreversible de la vida, però també la pèrdua d’un vincle i un esdeveniment cultural que cada societat interpreta i ritualitza de manera diferent. A més, ha exposat les diferents dimensions de la vida: física, conscient, inconscient, moral i espiritual.
Finalment, ha posat en valor la creació de la Càtedra de la Dansa de la Mort, que considera “una oportunitat per impulsar el debat social sobre la vida i la mort, i per reforçar el vincle entre cultura i ciència”.
La Càtedra, impulsada per la Universitat de Girona, l’Associació de la Processó de Verges, l’IAS (institut d’assistència sanitària) i Àltima, promou l’estudi i la reflexió sobre la mort des d’una perspectiva històrica, cultural i bioètica. El seu objectiu és generar, difondre i transferir coneixement sobre els processos associats a la mort, així com preservar el patrimoni cultural vinculat a la Dansa de la Mort de Verges, una de les expressions més arrelades de la cultura popular catalana, que ens recorda des de fa segles que la mort forma part de la condició humana.
A través de la recerca, la formació i la divulgació, la càtedra actua com a punt de trobada entre el món acadèmic, els professionals de la salut i la ciutadania, fomentant un debat interdisciplinari sobre el significat de la vida i la mort en la societat contemporània.
Amb aquesta la UdG arriba a les 56 càtedres, situades arreu de les comarques gironines, les quals treballen en xarxa per a la generació i la transferència del coneixement.
