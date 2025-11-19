Girona amplia el programa “Sempre acompanyats” per arribar a tots els barris
El nou conveni de col·laboració signat amb la Fundació “La Caixa” i Creu Roja també reforça la xarxa comunitària de suport de proximitat contra la solitud no desitjada de la gent gran
L’Ajuntament de Girona, la Fundació ”la Caixa” i la Creu Roja a Catalunya han signat un nou conveni de col·laboració del programa “Sempre Acompanyats 2025-2028”, que consolida i amplia aquest projecte d’atenció i prevenció de la solitud no desitjada en les persones grans. Aquest programa, present a la ciutat des del 2017, actualment atén més de 200 persones grans al municipi i ha esdevingut una eina clau per detectar situacions de soledat, oferir acompanyament personalitzat i crear vincles entre persones, entitats i serveis.
“Amb aquest conveni reforcem el treball conjunt entre els serveis de l’Ajuntament, les entitats i el veïnat per garantir que les persones grans puguin envellir amb tot el suport al seu barri. Girona és una ciutat que envelleix, i cada vegada hi ha més persones grans i que viuen soles”, ha explicat la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa, qui ha afegit que “per això ens preocupa profundament la soledat no desitjada. No volem que ningú visqui ni envelleixi sol. Volem que tothom pugui continuar vivint al seu entorn, amb seguretat, companyia i una xarxa propera de confiança que faci sentir que forma part de la seva comunitat”.
El nou conveni preveu el desplegament del programa a tots els barris de Girona i la creació de xarxes de suport de proximitat formades per entitats socials, associacions veïnals, casals de gent gran i voluntariat. L’objectiu és que cada persona gran pugui comptar amb referents i suports propers al seu entorn.
També es preveu la creació d’un mapa de recursos que identifiqui totes les iniciatives que treballen en la prevenció de la soledat i l’aïllament a la ciutat, per millorar la coordinació i donar una resposta més àmplia i adequada. A més, el conveni incorpora l’ampliació de les activitats de voluntariat i acompanyament, amb diferents formats individuals, en grup o comunitari per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada persona.
Taxa d'envelliment del 16,7%
Segons dades de l’observatori municipal, l’any 2025 la ciutat de Girona presenta una taxa d’envelliment del 16,7% i més del 30% de les persones de més de 75 anys viuen soles. En aquest sentit, segons un estudi de la Fundació “La Caixa”, en els sis primers mesos d’intervenció del projecte “Sempre acompanyats”, els participants en el programa es mostren capaços de reduir els sentiments de soledat, sigui social, emocional o existencial.
Més del 80% dels participants experimenten un augment de confiança, se senten amb més capacitats per fer front a la soledat i treballen en el seu creixement personal i un 85% comprenen millor les seves emocions i connecten més amb els seus amics i familiars. A més, el 95% dels participants, que en entrar al programa estaven malament, perceben una millora del seu estat emocional.
Aquest nou conveni s’emmarca dins l’estratègia municipal “Girona, Ciutat que Cuida”, que impulsa el procés de construcció de “Girona, Ciutat Amiga de les Persones Grans”, una ciutat inclusiva i cuidadora, que promou la vida independent a la comunitat i s’inspira en el model de ciutat amiga de l’OMS, compromesa amb les cures i amb una comunitat atenta a les necessitats de les persones que hi viuen.
