Girona posa en marxa el cobrament de la taxa d'autobusos turístics dilluns vinent
Ja hi ha els parquímetres instal·lats a l'aparcament del pavelló de Fontajau on s'hauran de pagar 4,95 euros l'hora
Els autobusos turístics que aparquin a Girona hauran de pagar la nova taxa tuística a partir del dilluns vinent, 24 de novembre. Els vehicles faran baixarar els viatgers a la parada autoritzada entre la rotonda del pont de Pedret i el pont de l'avinguda de França i estacionaran a l'aparcament del pavelló municipal de Fontajau. Allà, és on, a diferencia del que passava ara, hauran de treure un tiquet d'un parquímetre. A l'estil d'una zona blava. El preu però, serà diferent. Els busos turístics pagaran 4,95 euros cada l'hora fins a arribar a un màxim de 30 euros diaris. El control de pafgament es farà de la mateixa manera que es controlen les zones blaves a la ciutat. El tiquet s'haurà de deixar visible i un controlador comprovarà que tot sigui correcte o li poarà una denúncia.
Aquesta setmana s'han posat a punt les instal·lacions a l'aparcament de Fontajau i s'ha informat els operadors i guies turístics, que ja estaven advertits que es posaria en marxa abans d'acabar l'any.
Aquest operatiu es posa en marxa ara tot i que la nova taxa es va aprovar definitivament el 23 de desembre de l'any passat. De fet, aquesta és una proposta que van signar el 2019 Junts, llavors al capdavant de l'Ajuntament, i Guanyem, a l'oposició, per tirar endavant els pressupostos. Una taxa que amb l'equip de govern (Junts i ERC) mai es va implantar tot i que Guanyem va tornar a insistir-hi el febrer de 2022. Ho va fer en una moció recordant que era "un acord pendent". Junts s'havia compromès a fer efectiu l'impost durant la primavera del 2020, però l'esclat de la pandèmia ho va diluir tot.
En paral·lel, l'Ajuntament està treballant per instal·lar sensors o elements equivalents a determinades ubicacions estratègiques de la ciutat per detectar i recomptar els visitants i autocars turístics. Pel que fa als busos, es posaran 23 sensors d’autobusos. N’hi haurà una vintena a l’aparcament de Fontajau i tres a la parada discrecional de bus turístic al passeig de la Devesa. En aquest cas, els sensors es col·locaran sense fil i enterrats a sota de les places d’aparcament destinades als autocars turístics.
En primer lloc, es pretén recollir i emmagatzemar «dades sobre el nombre de visitants, en quina direcció i el temps de permanència en espais urbans». Per altra banda, la configuració d’aquests aparells ha de facilitar la «visualització de dades en temps reals i històriques, per conèixer i analitzar els fluxos mitjançant el comptatge d’usuaris de l’espai urbà i certs vehicles, concretament autocars turístics».
