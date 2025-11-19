Les indústries de Sarrià de Ter refermen el "compromís" per reduir les molèsties als veïns
L'Ajuntament presenta la campanya "Sarrià, Net!" un projecte per garantir l'eficàcia de la neteja i la gestió de residus al municipi
Una de les iniciatives és la del control ambiental per part de les empreses Agroporc, Hinojosa i Auladell
Les empreses industrials més grans de Sarrià de Ter han reafirmat el seu "compromís" per reduir les molèsties, com ara sorolls i olors, i garantir així una bona convivència veïnal. És el cas de les companyies Agroporc, Hinojosa i Auladell, ubicades al costat de zones residencials i que han provocat les queixes dels veïns més propers. Hinojosa ja va tenir crítiques des que va arribar el municipi el 2016 per olors o pols en suspensió, mentre que les d'Agroporc són més recents, per sorolls i també olors. La proposta és un dels quatre eixos de la campanya "Sarrià, Net", que s'ha presentat aquest dimecres matí. Impulsada per l'Ajuntament, té l'objectiu de garantir l'eficàcia de la neteja i la gestió de residus al municipi. L'alcalde, Isaac Ramió, ha detallat que tenir indústries al municipi és una "fortalesa", al mateix temps que "exigeix establir mesures per una bona convivència".
Per una banda, el cap d'enginyeria de la branca industrial d'Agroporc, Josep Maria López, ha assegurat que "tots els factors ambientals estan en vies de resolució", sobretot, pel que fa als sorolls. Ha destacat que havien fet una inversió de més de 255.000 euros i que estan "previstes unes actuacions" de les quals han demanat una "pròrroga" a l'Ajuntament per executar-les. La companyia té previst actuar "sobre les portes", ja que els estudis fets indiquen que el nivell de decibels és superior al permès (és tres punts més alts), al mateix temps que es farà una actuació en el pati posterior amb una instal·lació i un augment de l'alçada del mur. A part, es confinaran els motors d'elevació, que "provoquen problemes".
López ha reconegut que estaven "molt al límit" quant a l'horari productiu. Està permès treballar fins a les onze de la nit, però l'empresa ho "disminuirà el màxim per reduir la incidència". El representant d'Agroporc també ha remarcat que estan "focalitzats i compromesos a posar remei a la problemàtica". En paral·lel, Ramió ha expressat la "voluntat i el compromís" de la companyia per "millorar les deficiències i les molèsties". L'Ajuntament, de fet, havia fet diferents requeriments a l'empresa i la va multar amb 12.000 euros.
"Prosperitat del poble"
En la mateixa línia, el director de la planta d’Hinojosa, Daniel Rafart, ha indicat que amb la voluntat de "contribuir amb la prosperitat del poble", des de 2016, quan la companyia es va instal·lar al municipi, han invertit 7,5 milions d'euros en millores. Per una banda, han destinat un milió en reduir les emissions, intervenint, per exemple, en la caldera de biomassa i en reduir la pols en suspensió. També han aportat dos milions en un pla de gestió acústic, com ara tancant la terrassa superior o silenciant les tuberies, i també han invertit 4,5 milions en un pla de gestió d'olors, amb actuacions com el tancament del dipòsit de la depuradora.
Amb tot això, la reducció del soroll ha estat "considerable" i estan "dins la normativa", ha assenyalat Rafart. Amb tot, però, ha apuntat que continuen fent accions per millorar i aquest 2025 han netejatels grans dipòsits de la depuradora i s'ha fet un manteniment exhaustiu dels reactorsanaeròbics. A més, es manté el sonòmetre connectat en línia per a la consulta en temps real dels nivells de soroll per part de l'Ajuntament.
Un altre cas és el d'Auldadell, que té dues instal·lacions. A diferència d'Agroporc i Hinojosa encara no ha tingut problemes ni queixes veïnals i, per això, el seu representant, Albert Rubies, ha explicat que el que volen fer és "anticipar-se" i fer actuacions per evitar conflictes. En aquest cas, actuaran en la nau ubicada al carrer Josep Flores, on faran un tancament per evitar sorolls. A més, continuen la substitució de maquinària dièsel per aparells elèctrics més silenciosos. "Els més interessants en no tenir molèsties son les empreses", ha conclòs Rubies.
La campanya
El control ambiental de les empreses industrials s'emmarca dins la campanya "Sarrià, Net!", que és "clau pel present i futur" del municipi, ha dit l'alcalde, que ha afegit que és una "campanya ambiciosa, necessària i compartida". També ha garantit el "compromís" de l'Ajuntament per anar "millorant constantment". Mentrestant, el regidor de Medi Ambient, Quim Rodríguez, ha apuntat que "la idea principal de la iniciativa és que tothom sigui responsable", començant pel mateix consistori i les empreses encarregades de la neteja, però també els ciutadans. "Si tothom s'enfoca amb això es pot tenir èxit", ha assegurat.
El primer eix és consolidar la recollida amb el sistema del porta a porta, implantat el maig de 2022. El responsable de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès, Josep Maria Medina, ha destacat "gràcies a l'esforç de la ciutadania", el sistema "s'està consolidant i estabilitzant" al voltant del 80% dels índexs de recollida selectiva, quan amb l'anterior sistema estava en el 43%. En xifres, la fracció resta, "la que interessa reduir" ha baixat un 86% i, en contraposició, l'orgànica ha "doblat el pes".
El segon eix de la campanya és la coordinació amb les empreses que ofereixen els diferents serveis de neteja i recollida. Ramió ha exposat que s'han "revista rutes i reforçat les zones conflictives", a més que hi hagi una "coordinació total entre totes les empreses". També s'ha fet un reforç dins les brigades municipals per la recollida de voluminosos i les fulles dels arbres. Finalment, l'últim punt de la iniciativa, és el de la sensibilització ciutadana i la cura de l'espai públic. L'alcalde ha destacat les diferents inversions realitzades el 2025, com la instal·lació de la comunitat energètica al Pavelló Municipal o la col·locació de radars pedagògics a l'avinguda de França per "baixar les emissions de CO2". En total s'han invertit 397.000 euros (un 80% subvencionats) i la intenció del consistori és "continuar amb inversions en aquesta línia" de cara el 2026.
