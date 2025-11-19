S'incendia un cotxe i en deixa tres més parcialment afectats per les flames a Salt
La Policia Local treballa amb la hipòtesi que és un foc provocat
Ensurt aquest dimecres de matinada a l'aparcament que hi ha davant escola la Farga de Salt. Un cotxe aparcat a l’aire lliure s’ha incendiat i les flames han afectat parcialment tres vehicles més.
L’avís s’ha rebut al telèfon d’emergències 112 cap a dos quarts de tres de la matinada. El foc ha començat en un turisme Peugeot, que ha quedat totalment calcinat. Quan la dotació dels Bombers ha arribat al lloc, ha extingit les flames d’aquest vehicle i també les que començaven a afectar una furgoneta i dos cotxes més, que han patit danys parcials.
En un dels vehicles afectats, el clàxon ha començat a sonar a causa de l’escalfor, i els Bombers han hagut d’obrir el maleter per accedir a l’interior i desconnectar el cablejat per aturar el soroll, informen des del cos d'emergències. El servei s'ha donat per finalitzat al cap d'una hora.
Hipòtesi: provocat
Arran dels fets, també s’ha activat la Policia Local de Salt, que investiga l’origen de l’incendi i analitza les imatges de les càmeres de via pública per esbrinar com s’ha iniciat el foc. Es treballa amb la hipòtesi que hagi estat provocat i a identificar l’autor o autors dels fets, segons han confirmat fonts municipals. Fins ara, el cos de seguretat ha rebut dues denúncies dels propietaris dels vehicles afectats, a l’espera de localitzar la resta per si també volen denunciar els fets.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera