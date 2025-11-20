Albert Ruda: «La ciutat ha de ser més universitària i l’estudiant hi ha de poder fer vida»
L’exdegà de la Facultat de Dret entre 2016 i 2024 és l’únic dels tres candidats en les eleccions que es faran el 27 de novembre que ha estudiat a la universitat, n’ha estat professor i degà
Es presenta amb l’objectiu de «reenfocar l’activitat» que es fa a la institució davant els «canvis» que s’han produït «tant a la ciutat de Girona com en la societat en general», conscient que aquest «canvi profund requerirà molt de temps» i no només els sis anys que durarà el mandat.
Què us ha portat a presentar-vos a rector en aquest moment?
Presentem una proposta basada en la idea de canvi perquè pensem que hi ha hagut canvis tant a la ciutat com a la societat en general que, pràcticament, ens obliguen a reenfocar l’activitat que fem a la universitat. Fa vuit anys que un rector i el seu equip ha tingut oportunitat de fer moltes coses, però pensem que és el moment que entri gent nova que intenti coses diferents.
Fa uns dies deia que la UdG necessitava una «transformació real». Que no s’ha fet bé fins ara?
Sempre es podria fer una miqueta més. La idea de les universitats és perseguir una millora contínua i en aquest procés ens podem exigir més. Hi ha hagut coses que s’han fet molt bé, coses que on segurament no s’haurà arribat i altres que no s’han pogut fer d’una altra manera perquè les universitats no tenen prou recursos. Més que criticar és el fet de tenir reptes nous.
Quins són aquests reptes?
El canvi climàtic, la sostenibilitat, el medi ambient o la intel·ligència artificial, que ha trastocat totalment els plantejaments. A la universitat les classes no poden ser el mateix que abans i no es pot posar a l’estudiantat les mateixes tasques que fa uns anys. La feina que et fa l'ordinador, i la fa cada vegada millor, és absurd demanar-li a l'estudiant.
Ha estat degà de la Facultat de Dret entre 2016 i 2014. Quina experiència en treu per presentar-se ara a rector?
L’experiència és important perquè implica el lideratge d’un centre, on s’han de prendre decisions o marcar una línia. Això m’ha permès conèixer de prop la universitat durant vuit anys, cosa que cap dels dos altres candidats el té i és un element diferencial.
En quins eixos enfoca el mandat?
Volem un canvi en la societat. La universitat ha de contribuir a fer de Girona una millora ciutat i un millor territori, amb més oportunitats. L'estudiantat hauria de tenir oportunitats, trobar feina fàcil i si vol anar a l'estranger ho pugui fer. És a dir, que tingui el màxim valor el seu títol. Volem transformar la ciutat, que sigui més universitària i que l'estudiantat faci més vida a la ciutat. Volem que hi hagi activitats, conferències, xerrades o trobades. La vida universitària no només ha de consistir a anar a classe i fer exàmens. Hi ha d'haver un espai de trobada. Hi ha molt de terreny per recórrer en aquest sentit.
És per aquí on ha d’evolucionar la UdG en els pròxims sis anys, o quins camins més ha d’explorar?
La universitat ha d’evolucionar en sintonia amb la societat. Hem de fer recerca puntera i les classes també han de ser excel·lents. És fonamental que el Personal Docent i Investigador despunti i destaqui en aquest sentit, i ser un referent en les línies on es destaca i potenciar-les. Això no és possible si s’ha de fer molta paperassa burocràtica, que fa que un on es pugui concentrar en el que allò és important. Això fa que es pugui perdre una mica la passió que t'ha mogut a treballar en projectes tan bonics com és formar les generacions futures.
No ens podem permetre el retrocés que s’està produint en els rànquings internacionals
És així com vol planejar la docència, la recerca i la transferència de coneixement?
Hem d’estar al màxim nivell possible. Estem retrocedint en indicadors i rànquings internacionals i estudiants que puguin venir de fora i veuen els rànquings i altres universitats catalanes guanyen posicions i la UdG en perd, com és normal, se senten atrets per les altres. No ens podem permetre aquest retrocés, hem de ser punters. Hem de saber entendre que necessita la societat, començat per la ciutat de Girona.
I què proposa?
Hem d’ajudar que la ciutat sigui referent i el fet de tenir un equip de futbol ens ha posicionat a nivell internacional. Tot i així s’ha generat una dinàmica d’antagonisme amb el club, potser per la manca de comunicació. No ajuda que estigui en el mateix campus perquè sembla que competim per un espai. Amb el club hi podria haver una relació maca, igual que amb el ciclisme, perquè hi ha ciclistes que volen estudiar.
Comentava el tema de Montilivi. El rector Quim Salvi ha mencionat en algunes ocasions que és complicat poder conviure amb el futbol i universitat. Hi està d'acord?
És bo està bé amb els veïns i el Girona FC pot ser un aliat, és lògic que estem en un espai relativament petit quan hi ha milers de persones que van amunt i avall, però també pot ser una oportunitat. La gent passa al costat del campus, es pot interessar pel que hi passa i això apropa la UdG a la gent. Es poden tractar els problemes d'espais i trobar una solució.
Com garantireu que els vostres plans a llarg termini es compleixin malgrat la impossibilitat de reelecció?
Tenir sis anys et dona marge per fer coses, perquè es poden allargar i no són immediates. Com es pot assegurar? Amb l’informe anual s’han de retre comptes. I després, pels projectes a gran escala, l’equip que entra posteriorment ho ha de considerar. És bo que cada equip valori allò que val la pena continuar i el que no. El canvi ha de ser profund, s’han de repensar moltíssimes coses i requerirà molt de temps.
I quins projectes preveu complir a curt termini?
El primer que hem de fer és il·lusionar-nos per la possibilitat que tenim de canviar. L’estat de la moral a la universitat és relativament baix i necessitem incentivar la gent, que ara sent desconnectada. Nosaltres hem de formar els agents el canvi de demà. Agafarem el programa i començarem a fer. Algunes coses són més urgents, estan identificades i s’hauran d’abordar ràpidament.
La univeristat ha de ser en un projecte com el campus de Salut, però no com a part implicada, hi ha de ser com a líder. Això, fins ara, no sé si hi ha estat.
Un dels grans projectes serà el campus de Salut. Què significarà per la UdG?
És un dels grans projectes de la ciutat i el territori i la universitat hi ha de ser, però no com a part implicada, hi ha de ser com a líder. Això, fins ara, no sé si hi ha estat. El rectorat haurà de liderar el projecte del campus, que a la vegada s’haurà d’integrar en un projecte encara més ampli de transformació de la societat en una mena d’ecosistema innovador.
És l’únic dels tres candidats que ha estat estudiant, professor i degà de la UdG. És un punt a favor per ser ara rector?
És bo que una persona sigui al 100% de la institució que vol governar. Passar per totes les etapes et dona molt de coneixement de la institució.
Per què creu que la seva candidatura és la millor per liderar la UdG en els pròxims sis anys?
Amb tot el respecte i admiració pels altres candidats. Puc parlar d’un canvi i fer-ho des del rigor i l’autenticitat. No l’he pogut fer abans perquè no estava a l’anterior equip de rectorat i no he pogut proposar un canvi. La meva proposta és més genuïna que la d’una persona que ha estat en el govern anterior. També penso que és un plantejament erroni governar una institució per ocupar-te d’una sola cosa.
