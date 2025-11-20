La campanya 'Ningú Sense Llar' reivindica l’aprovació urgent de la llei de sensellarisme
Del 24 al 30 de novembre s'han programat una trentena de propostes arreu de les comarques gironines, que aniran des de la lectura del manifest a exposicions, jornades de debat o projecció de documentals
La nova edició de la campanya 'Ningú Sense Llar' aterrarà a les comarques gironines del 24 al 30 de novembre. Sota el títol 'Amb llei, amb llar', la iniciativa reclama l'aprovació urgent de la llei de sensellarisme, que s'està tramitant al Parlament de Catalunya i que ha d’aportar solucions per a les persones que viuen al carrer.
La iniciativa està organitzada per Càritas Diocesana de Girona, el Consorci La Sopa, Nou Sol i la Creu Roja amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i la Universitat de Girona. Els impulsors de la campanya han assenyalat aquest matí en la presentació de la iniciativa que “la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front al sensellarisme i erradicar-lo, que han impulsat diverses entitats socials catalanes, és bàsica per donar una protecció adequada a les persones sense llar”.
Tal i com recull el manifest, que es llegirà arreu de la província de Girona, “la llei té com a element principal el dret a un espai residencial digne, un dret subjectiu que ha de ser exigible per totes les persones que es troben en situació de sense llar”. El text també inclou altres drets elementals que “aporten dignitat, com el dret a una consigna, a serveis d’higiene personal, a un centre de baixa exigència, a fer ús de l’espai públic sense córrer el risc de ser sancionat mentre no es garanteixi un espai residencial digne per a tothom, o el dret a un comiat digne en el traspàs".
La directora de Càritas Diocesana de Girona, Àngels Camós, ha recordat que “la pobresa de qui viu al carrer és una realitat incompresa que fa por i que es vol amagar" i ha subratllat que "hem de ser conscients que, actualment, els motius que porten a viure al carrer no es poden associar a esdeveniments extraordinaris o a històries especials de marginació perquè tothom està exposat a una situació d’aquest tipus".
Per la seva banda, la regidora d’Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly Balde, ha assenyalat que "creiem necessari que les persones sense llar puguin reinserir-se a la vida com qualsevol altra persona i, per fer-ho, tot comença per disposar de recursos i serveis, especialment en àmbits com l’habitatge o la salut”.
Una trentena d’actes programats
La programació arrencarà el pròxim dilluns 24 de novembre amb la inauguració de l’exposició fotogràfica “Sensellarisme, més enllà del carrer” que ha elaborat Càritas Jove i que s’instal·larà al pont de Pedra fins al 30 de novembre. L'endemà, de quatre a sis de la tarda, es faran portes obertes a l’espai Trobades amb Sostre (TAS), a la ronda de Pedret. Es tracta d’un punt d’atenció diürn, destinat a persones sense llar, que ofereix acollida, informació i cobertura de necessitats mínimes.
Les activitats continuaran dimecres amb una performance titulada “Esquetxos: El camí cap al sensellarisme”, a càrrec del grup comunitari de Càritas Girona i la projecció del documental "13 veus, una realitat: El sensellarisme", elaborat per Càritas Jove amb el testimoni de 13 persones ateses per l’entitat que han viscut experiències d’exclusió residencial. Es faran a l’Ateneu Popular de Salt, a partir de les set de la tarda.
A més, enguany, els dies 26 i 27 de novembre, es duran a terme les Jornades Internacionals sobre Exclusió Residencial, que tindran lloc a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Aquesta activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia i es farà de tres quarts de nou del matí a un quart de vuit del vespre. També el dia 27 de novembre, a les sis de la tarda, es projectarà la pel·lícula "Invisibles" al Cinema Truffaut.
En total, la campanya compta amb una trentena de propostes que es faran en diferents municipis de tota la demarcació i que inclouran la lectura del manifest, exposicions, jornades de debat i projecció de documentals.
