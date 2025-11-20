Cinc lladres intenten robar la càrrega de tres camions a Aiguaviva, creuen l’AP-7 i fugen temeràriament fins a Sant Gregori
El conductor del vehicle amb el qual van fugir no tenia carnet
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona juntament amb efectius de l'Àrea Regional de Trànsit han detingut cinc homes per intentar robar la càrrega de tres camions aparcats a l'àrea de servei del Gironès, a Aiguaviva i van ser interceptats després de fugir temeràriament per l’AP-7 a Sant Gregori. A més, el conductor no tenia carnet.
Els arrestats són cinc homes amb antecedents policials, d’edats compreses entre 21 i 29 anys que estan acusats de ser els presumptes autors d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat, furt i danys. A un d’ells també se’l va detenir per conduir temeràriament i sense haver obtingut mai el permís.
Els fets van tenir lloc el 19 de novembre, cap dos quarts de dues de la matinada quan efectius de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) mentre feien patrullatge preventiu a l’àrea de descans situada al punt quilomètric 76 sentit nord, a Aiguaviva, van detectar dos encaputxats i vestits de fosc caminant entre els matolls al costat de l’autopista.
En veure la patrulla, es van ajupir i van intentar amagar-se, però van fugir corrents travessant els quatre carrils de l’AP-7 fins a l’àrea de descans del sentit sud, a Vilobí d'Onyar. Malgrat això, els mossos van recuperar una motxilla plena d’eines que portava un d’ells.
A l’àrea del sentit sud, que es troba a Vilobí d'Onyar, mossos de paisà de la comissaria de Santa Coloma de Farners van fer una vigilància discreta per localitzar els fugitius. Poc després, van veure un cotxe estacionat entre camions amb les llums apagades i van sentir sorolls. Quatre homes es movien entre els vehicles i, en donar-los l’ordre d’aturar-se, van fer cas omís i van fugir amb el vehicle.
Els lladres van circular a gran velocitat, amb els llums apagats i fent canvis de carril constants, posant en greu risc la resta d’usuaris de la via.
Tots detinguts
Finalment, els agents els van interceptar a la sortida de Girona Oest, en una rotonda fora de l’AP-7. Simultàniament, una altra patrulla va comprovar que havien tallat la lona de tres camions, sense aconseguir sostreure la mercaderia.
Els cinc ocupants del vehicle van ser detinguts, inclosos els dos homes que havien fugit inicialment. Aquest tipus de lladres són coneguts com a teloners, ja que es dediquen a tallar la lona de camions i sostreure la càrrega que porten, normalment, quan el camioner dorm a dins o no hi és.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?