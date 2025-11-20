Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Cor Gospel Girona s’uneix amb Bombers amb Causa en un concert solidari a Fornells de la Selva

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 13 de desembre a La Sitja

La sitja de Fornells, en una foto d'arxiu.

La sitja de Fornells, en una foto d'arxiu. / mireia recasens/acn<br />

Eva Batlle

Eva Batlle

Fornells de la Selva

El Cor Gospel Girona s'ha unit amb el projecte solidari Bombers amb Causa en un concert solidari a Fornells de la Selva.

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 13 de desembre a dos quarts de set de la tarda a La Sitja de Fornells de la Selva. Les entrades tenen un preu solidari de 20 euros i tots els beneficis nets es destinaran íntegrament al projecte dels bombers, que finança programes de recerca i d’atenció social a la infància en risc atesa a l'hospital Sant Joan de Déu.

El públic podrà gaudir d’un repertori gospel vibrant amb més de setanta cantaires, que formen part d’una de les formacions corals més nombroses de Catalunya. El cor, sota la direcció de Xavier Thió, compta amb quatre veus -sopranos, contralts, tenors i baixos- i està acompanyat pel pianista Francesc Mora, el bateria Raúl Pérez i el baix Lluís Rodríguez.

Cada entrada inclou també un calendari Bombers amb Causa 2026. Els exemplars del calendari també es podran adquirir el mateix dia a La Sitja.

Els organitzadors fan una crida a la ciutadania perquè ompli l’auditori i doni suport a aquesta causa que combina art i compromís social.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents