El Cor Gospel Girona s’uneix amb Bombers amb Causa en un concert solidari a Fornells de la Selva
L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 13 de desembre a La Sitja
El Cor Gospel Girona s'ha unit amb el projecte solidari Bombers amb Causa en un concert solidari a Fornells de la Selva.
L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 13 de desembre a dos quarts de set de la tarda a La Sitja de Fornells de la Selva. Les entrades tenen un preu solidari de 20 euros i tots els beneficis nets es destinaran íntegrament al projecte dels bombers, que finança programes de recerca i d’atenció social a la infància en risc atesa a l'hospital Sant Joan de Déu.
El públic podrà gaudir d’un repertori gospel vibrant amb més de setanta cantaires, que formen part d’una de les formacions corals més nombroses de Catalunya. El cor, sota la direcció de Xavier Thió, compta amb quatre veus -sopranos, contralts, tenors i baixos- i està acompanyat pel pianista Francesc Mora, el bateria Raúl Pérez i el baix Lluís Rodríguez.
Cada entrada inclou també un calendari Bombers amb Causa 2026. Els exemplars del calendari també es podran adquirir el mateix dia a La Sitja.
Els organitzadors fan una crida a la ciutadania perquè ompli l’auditori i doni suport a aquesta causa que combina art i compromís social.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?