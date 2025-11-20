Girona proposa convertir baixos i entresols en habitatges assequibles més enllà de les promocions previstes a la ciutat
Carme Trilla defensa buscar noves fórmules perquè amb "explotar al màxim el sòl públic" no n'hi haurà prou
Girona proposa rehabilitar baixos i entresòls per convertir-los en habitatges assequibles més enllà de les promocions per destinar a lloguer que s'estan impulsant a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, aposta per reconvertir en pisos tota aquella bossa "de locals o entresòls buits" que hi ha a la ciutat i que "puguin ser compatibles" amb un ús residencial. Precisament, la necessitat de generar habitatge assequible ha centrat aquesta tarda les jornades Repensem Girona. Durant una ponència a la Casa de Cultura, la presidenta de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla, ha defensat buscar noves fórmules -també, de la mà dels privats- perquè amb "explotar el màxim el sòl públic" no n'hi haurà prou.
Repensem Girona s'ha traslladat aquesta tarda al barri de Domeny, un dels pols de la ciutat -conjuntament amb Can Gibert del Pla i Pla de Palau- on s'estan construint promocions d'habitatge assequible. Aquí, l'Ajuntament de Girona hi té vuit solars en propietat, que quan es desenvolupin sumaran fins a 224 pisos de protecció oficial.
De totes aquestes parcel·les, n'hi ha tres que s'han cedit a l'Incasòl i on ja se n'ha fet el projecte per construir-hi blocs. Els edificis que estan més avançats però -de fet, ja s'hi fan obres- són els que aixeca la Fundació Salas, a qui l'ajuntament ha cedit els drets de superfície per a 75 anys. Són dos blocs, de 24 habitatges cadascun, que es preveuen entregar a finals de l'any que ve. De tots els pisos, el 25% es destinaran a joves.
La directora de l'entitat, Clara Muñoz, subratlla que les ajudes públiques són clau a l'hora d'afrontar la construcció. En el seu cas, tant els fons Next Generation (que cobreixen un 20%) del cost com el finançament bonificat que han rebut a través de l'Institut Català de Finances (ICF).
"Avui dia és molt necessari fer habitatge assequible; a més, s'ha de tenir en compte que tots aquests seran sempre de protecció oficial", subratlla Muñoz. "Com més pisos com aquests hi hagi al mercat, més s'abaixarà la pressió damunt la resta d'habitatges; i per tant, es regularan una mica tant els preus de venda com els de lloguer", precisa la directora de la Fundació Salas.
Generar habitatge assequible a Girona, precisament, és un dels reptes que té la ciutat. "De fet, és una necessitat", subratlla Sergi Font. I aquest és també l'eix central de l'estratègia Missió Habitatge que ha impulsat l'actual equip de govern, i que s'ha fixat com a objectiu incorporar-ne gairebé 800 en tres anys.
Dins aquesta estratègia, el tinent d'alcaldia defensa la importància de la col·laboració publicoprivada (posant com a exemple els blocs a Domeny de la Fundació Salas). Però Font també subratlla que, més enllà dels tres barris on s'han projectat noves promocions, l'equip de govern també vol estendre l'habitatge protegit "arreu de la ciutat". I per això, recorda que es van identificar fins a catorze solars -un dels quals, al Barri Vell- que s'han inscrit a la reserva de la Generalitat.
Locals i entresols en desús
A banda dels blocs de pisos, el tinent d'alcaldia també aposta per generar pisos assequibles a partir de rehabilitar el parc ja existent. I aquí, Sergi Font subratlla que això passa per "detectar aquells espais que avui dia estan buits, abandonats i que puguin tenir usos diferents del residencial, però que siguin vàlids i compatibles per fer-hi habitatges".
Més en concret, el tinent d'alcaldia d'Àrea Urbana es refereix a baixos i a entresols que hagin acollit negocis, i que puguin reconvertir-se en pisos de lloguer assequible "per generar nous habitatges a la ciutat".
La possibilitat de canviar l'ús d'un local per transformar-lo en un pis, complint els requisits que ho facin possible, fa anys que existeix, però ha tingut poc èxit. Fa uns anys l'Ajuntament en va facilitar l'obtenció desvinculant la petició de canvi d'ús d'una entitat del nombre d'habitatges existents en l'edifici. D'aquesta manera es volia augmentar el parc d'habitatges a la ciutat. No obstant això, entre 2019 i 2021 -l'últim cop que va oferir dades públiques- només es van concedir vuit canvis d'ús de locals en planta baixa per convertir-los en habitatges
Noves fórmules
Aquesta tarda, el debat del Repensem Girona sobre habitatge assequible ha girat al voltant de dues ponències. La primera ha estat la de la presidenta de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla (que entre els anys 2004 i 2011 va ser directora general i secretària d'Habitatge de la Generalitat).
Durant la seva intervenció, Trilla ha posat en relleu que el creixement poblacional farà necessari buscar "noves fórmules" per posar habitatge al mercat, perquè amb les noves promocions no n'hi haurà prou. Entre d'altres, Trilla ha proposat canviar l'ús d'edificis abandonats, aixecar més pisos en blocs ja construïts o "desdoblar" aquells habitatges que siguin "massa grans".
En referència a Girona, la presidenta de la fundació també ha valorat les polítiques que impulsa l'ajuntament per construir habitatge assequible als diferents solars municipals. "Explotar al màxim el sòl públic és una via, però penso que podem quedar curts perquè tampoc n'hi haurà prou, o sigui que caldrà més que això", ha dit, instant a buscar altres solucions (també, des del sector privat).
A més de Trilla, aquesta tarda el Repensem Girona també ha girat la vista cap a Bolonya per veure de quina manera la ciutat italiana impulsa l'habitatge assequible. Ho ha fet a través de la veu de la coordinadora de la Unitat d'Habitatge Cooperatiu i Suport al Lloguer del seu ajuntament, Silvia Calastri. Durant la seva ponència, Calastri ha explicat que, en la propera dècada, Bolonya -que també és ciutat universitària com Girona- s'ha fixat com a objectiu sumar 10.000 nous habitatges de lloguer assequible al seu parc actual.
