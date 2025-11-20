Un grup de senglars es passeja per Fontajau
Els veïns del barri van quedar sorpresos de la passivitat dels animals
Un grup de tres porcs senglars va passejar-se aquest dimecres al vespre pel barri de Fontajau de la ciutat de Girona. Els animals caminaven amb tota tranquil·litat per l'avinguda Xavier Cugat, a tocar del pavelló de Fontajau.
El grup va ser fotografiat i enregistrat per diversos veïns que van sorprendre's de la passivitat dels animals en un lloc de pas de persones i vehicles.
Cada cop és més comú veure senglars a tocar dels centres urbans. En la majoria d'ocasions, els animals s'apropen als nuclis cercant menjar.
