Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un grup de senglars es passeja per Fontajau

Els veïns del barri van quedar sorpresos de la passivitat dels animals

Vídeo | Un grup de senglars es passeja per Fontajau

Vídeo | Un grup de senglars es passeja per Fontajau

Laia Romaguera

Redacció

Redacció

Girona

Un grup de tres porcs senglars va passejar-se aquest dimecres al vespre pel barri de Fontajau de la ciutat de Girona. Els animals caminaven amb tota tranquil·litat per l'avinguda Xavier Cugat, a tocar del pavelló de Fontajau.

El grup va ser fotografiat i enregistrat per diversos veïns que van sorprendre's de la passivitat dels animals en un lloc de pas de persones i vehicles.

Cada cop és més comú veure senglars a tocar dels centres urbans. En la majoria d'ocasions, els animals s'apropen als nuclis cercant menjar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents