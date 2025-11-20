La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
L'Ajuntament estudia modificar a l'alça el límit de l'aparell del carrer Pedret, el segon que posa més denúncies per darrere del que hi ha davant del col·legi Maristes
Els quatre radars fixos de Girona que es van posar en funcionament el 13 d'agost d'aquest any han posat 13.276 denúncies per excés de velocitat entre aquesta data i el 17 de novembre. Són més de 4.400 multes al mes i unes 136 cada dia, segons dades, facilitades per l'Ajuntament. L'aparell que ha caçat més conductors és el que hi ha a l'avinguda del President Josep Tarradellas, a l'alçada del col·legi Maristes. Ha sumat quasi la meitat de les sancions, amb 6.504 denúncies. Això, tenint en compte, a més a més, que durant alguns dies del mes de setembre no va funcionar. En aquest punt la velocitat màxima permesa és de 30 km per hora, tot i que abans i després és de 40 km / hora.
L'altre aparell que ha tingut més denúncies és el que hi ha situat al carrer Pedret, a l’altura del número 146 i del Centre Cívic. S'han multat 5.470 vehicles. Respecte d'aquest aparell, el regidor de Mobilitat i Espai Públic de l'Ajuntament de Girona, Isaac Sànchez Ferrer, ha avançat que estan estudiant canviar el límit de velocitat i apujar-lo de 30 a 40 per hora en aquest punt: "L'any 2021 es va optar per posar la velocitat a 30 km/hora i ara podem pensar si passa-lo a 40, conjuntament amb l'aprovació i la convivència dels veïns si també ho veuen bé". Es tracta d'una mesura factible ja que el reglament general de circulació indica que les vies d'un sol carril per banda s'ha d'anar a 30 però que si se senyalitza correctament permet poder passar a posar un límit de fins a 50 km/hora. De fet, part del carrer té una ja limitació de 40 km/hora.
En canvi, s'ha decidit mantenir el límit de velocitat a davant del col·legi Maristes en considerar-se un punt "sensible", precisament perquè hi ha l'escola, segons ha remarcat Sànchez.
Els altres dos radars estan situats l'encreuament entre l'encreuament entre el carrer de Barcelona i el carrer de la Creu (40 km/hora de màxima velocitat permesa) i al carrer del Riu Güell, a l’altura del número 166 que ja correspon a Can Gibert del Pla (límit de 40 km/hora). En aquests dos punts les dades són bastant menors que els altres dos radars. Al de la carretera Barcelona s'hi han posat 702 sancions i al del carrer riu Güell han estat 600.
L'import de multes i pèrdua de punts
La quantia de les sancions, tal com ha explicat Isaac Sànchez, són "de caràcter greu o molt greu i són d'entre 100 i 600 euros, depenent de la velocitat excedida". El representant municipal ha exposat que es disposa de vint dies naturals per pagar la multa amb un descompte del 50 %. Les denúncies poden comportar també la pèrdua de punts del carnet de conduir. En el cas de la senyalització de 30 km/hora, es perden dos punts si se superen els 50 km/h; quatre punts si se superen els 60 i sis punts si se superen els 70, sempre tenint en compte que s'aplica el marge d'error corresponent. En el cas del límit a 40 km/hora, es perden dos punts si se superen els 60; quatre punts si se superen els 70 i sis punts si se superen els 80 km/hora.
La quantitat de vehicles sancionats va baixant poc a poc si s'observen les dades mensuals. Possiblement perquè inicialment desconeixien l'existència dels controladors. Val a dir també que els aparells van acompanyats radars pedagògics que informen de la velocitat a la qual se circula i que permeten que el conductor pugui reduir la marxa.
Els indrets on s'han instal·lat els radars s'han escollit tenint en compte una sèrie de criteris. En primer lloc, per ser punts on es concentren més accidents, tal com ha recordat el regidor de Mobilitat i Espai Públic, i d'aquesta manera millorar la seguretat viària i pacificar el trànsit. Per exemple, l'avinguda Josep Tarradellas i el carrer Barcelona són vies que any rere any figuren en les posicions capdavanteres del llistat dels carrers de la ciutat amb més acumulació d'accidents. També per minimitzar la contaminació acústica i atmosfèrica, i afavorir la qualitat de vida de la ciutadania, tenir entorns escolars segurs i per les peticions de les associacions de veïns. Hi ha d'altres peticions però, de moment, els controls es faran amb el radar portàtil de la policia. L'any passat els controls amb aquest aparell (no hi havia encara els fixos) van permetre controlar la velocitat de 113.131 vehicles, mentre que l'any anterior havien estat 16.556, tal com va publicar Diari de Girona.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers