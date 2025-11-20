L’Institut Jaume Vicens Vives guanya la Beca Girona Premi d’Europa amb el projecte “Avaluem”
L’alcalde, Lluc Salellas i Vilar, ha lliurat al centre educatiu el diploma que certifica el reconeixement obtingut
L’Institut Jaume Vicens Vives, amb el projecte “Avaluem. El mapa dels valors d’Europa: una proposta per treballar la Ciutadania Activa i els valors europeus a l’aula”, ha guanyat la vuitena edició de la Beca Girona Premi d’Europa que atorga anualment l’Ajuntament de Girona. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha lliurat aquest matí el diploma que certifica el guardó al director del centre educatiu, Jordi Coll, en un acte al mateix institut. També hi ha participat la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés.
“Com a Ajuntament tenim clar que l’objectiu d’aquesta Beca és que pugueu conèixer més l’entorn social i polític on viviu, i ser-ne partícips, ser ciutadans crítics, també amb les institucions europees. Justament avui fa 50 anys que va morir Franco, que representava tots els valors contraris als que avui defensem aquí amb aquesta Beca i vosaltres amb el vostre projecte”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
Per la seva banda, la regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés ha ressaltat que “premiem un projecte excel·lent i transversal que treballa els valors europeus i aprofundeix en conceptes com democràcia, drets humans i pensament crític, peça clau per a una ciutadania compromesa, ben informada i participativa. Valorem molt positivament la feina que fan els instituts de la ciutat per educar joves amb esperit crític i una mirada oberta al món”.
El projecte guardonat tracta sobre els valors europeus i el seu objectiu és canviar la percepció de la realitat europea entre els joves, ja que en un treball previ de diagnosi fet pel centre entre l’alumnat de segon cicle d’ESO es va detectar que els adolescents i joves sovint perceben el projecte europeu com aliè a les seves vides.
En la seva valoració, el jurat destaca que es tracta d’una proposta molt ben desenvolupada, tant pel que fa a continguts com per la metodologia, i subratlla molt positivament la seva adaptació als objectius de la convocatòria i la inclusió de la diversitat. El projecte el desenvoluparà alumnat de 4t d’ESO i inclou, com exigeix la Beca, un viatge a Estrasburg per conèixer les institucions europees: el Parlament Europeu de la Unió Europea i l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.
Escola Ambaixadora del Parlament Europeu
L’Institut Jaume Vicens Vives aquest any ha rebut també el reconeixement com a Escola Ambaixadora del Parlament Europeu (EPAS). És el primer centre de la ciutat que s’inclou en aquest programa que està fomentant pel Parlament Europeu i que té com a objectiu estimular el coneixement d’Europa i de la democràcia parlamentària entre els joves. Seran també els alumnes de 4t d’ESO els encarregats de representar el centre en aquest programa, complementant així el treball sobre els valors europeus que treballaran al marc del projecte guardonat “Avaluem”.
La ciutat de Girona va rebre l’any 2016 el Premi d’Europa que concedeix l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, distinció que es fa cada any a una ciutat europea per les seves accions en l’àmbit europeu. Girona va ser distingida per ser una ciutat educativa i solidària que dona suport a projectes per sensibilitzar la població local de les causes de les desigualtats econòmiques i per promoure la tolerància, el diàleg, els valors de la cultura de la pau i el respecte dels drets. Una de les accions que incloïa el guardó era una beca per a un institut de Girona per tal de conèixer les institucions europees. Aquell any el premi es va lliurar al projecte #Euroteens Ensemble de l’Institut Santiago Sobrequés.
Des del consistori es va decidir donar continuïtat a aquesta iniciativa i es va impulsar la Beca Girona Premi d’Europa, que enguany ha celebrat la vuitena edició. Es tracta d’una beca dotada amb 10.000 euros que s’adreça als centres d’educació secundària obligatòria de la ciutat i que té com a objectius principals fomentar el coneixement de la realitat europea entre la joventut gironina; promoure el compromís del jovent gironí amb Europa, i treballar els valors de les llibertats democràtiques, la defensa dels drets humans i la cultura de la pau. En edicions anteriors, han guanyat la beca l’Institut Santiago Sobrequés, l’Institut Santa Eugènia, l’Institut Carles Rahola, l’Institut Ermessenda i a l’Institut Montilivi.
