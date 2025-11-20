L'Ateneu Salvadora Catà de Girona denuncia que els volen fer fora
Asseguren que tenen "voluntat negociadora" però adverteixen que si han de marxar "ens trobaran de cares"
L'Ateneu Salvadora Catà ha denunciat que se'ls vol fer fora del local on hi estan de lloguer a la plaça Josep Pla de Girona des de l'1 de maig de 2015. En una roda de premsa, han "reclamat solucions" i han avisat que si reben una demanda els "trobaran de cara" i hi haurà "conflicte". "Ja només per fer la roda de premsa davant de la sucursal, ens han amenaçat", han lamentat. Segons han explicat els portaveus de l'Ateneu i del Sindicat de Llogateres, la propietat els vol apujar el lloguer de 560 a 2.700 euros o comprar el local per uns 300.000 euros, a "preu del mercat", segons assenyalen.
L'Ateneu ha estat analitzant les opcions amb la banca ètica Coop 57 i pot fer una oferta negociable de 120.000 euros. Lamenten però que la propietat, Caixabank, no vol negociar i es manté en les quantitats inicials en el que consideren que és una clara especulació".
Des de l'Ateneu, Pau Casacuberta, hanrecordat que el local va estar buit molts anys, que l'entitat bancària el va comprar "a preu de saldo" i que des que hi són ells "hi ha vida". En aquest sentit, han exposat les múltiples activitats que es fan al local gràcies al teixit associatiu, com ara una cooperativa de consum, un gimnàs popular, música en directe que ha donat les primeres oportunitats a grups com Ginestà o Minibus intergalàctic, trobades de glossa, l'organització de mobilitzacions polítiques, recollides solidàries, tallers i presentacions, entre d'altres.
Pero tot plegat, demanen "sensibilitat" i obrir el diàleg per arribar a una solució que garanteixi la continuïtat de l'Ateneu.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?