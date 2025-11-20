Un projecte liderat per la UdG guanya un premi internacional per la seva pedagogia transformadora
El guardó destaca l’excel·lència i la capacitat transformadora del projecte 3is: Impactful, Inclusive, Integrated. Higher Education in Eastern Africa
El Projecte 3is: Impactful, Inclusive, Integrated. Higher Education in Eastern Africa, liderat pel professor de la Universitat de Girona (UdG) Jaume Guía, ha estat distingit amb el Global Education Award 2025 en la categoria de Pedagogia Transformativa. El guardó reconeix iniciatives que introdueixen enfocaments innovadors per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge mitjançant l’ús creatiu de noves pedagogies.
El premi és atorgat per la Global Citizenship Foundation, una de les organitzacions de referència en l’impuls de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 4.7 de les Nacions Unides, dedicat a l’educació per a la ciutadania global i el desenvolupament sostenible.
Amb aquest reconeixement, la fundació ha destacat l’excel·lència i la capacitat transformadora del projecte 3is, que ha aconseguit enfortir institucions, empoderar joves i connectar comunitats més enllà de les fronteres. El programa demostra que una educació superior inclusiva, vinculada al territori i orientada a la comunitat es converteix en una eina poderosa per promoure la pau, la resiliència i la transformació social.
L’objectiu del projecte 3is ha estat reforçar les institucions d’educació superior en regions remotes de Somàlia, Etiòpia i Kenya a través d’un enfocament innovador de desenvolupament de capacitats. Recolzat pel programa Erasmus+, el projecte ha ajudat les universitats participants a dissenyar polítiques i plans d’acció amb impacte, centrats en la internacionalització, la inclusió, les innovacions educatives, l’excel·lència acadèmica, la relació amb la comunitat i la indústria, i la integració regional.
Dos anys enfortint l’educació superior africana
La iniciativa va celebrar el seu acte de cloenda els dies 6 i 7 de novembre a la Universitat de Gondar, a Etiòpia, després de dos anys de treball conjunt entre 22 socis d’Europa i l’Àfrica de l’Est. Durant aquest període, el projecte ha donat veu a comunitats i institucions sovint situades a la perifèria del desenvolupament global, garantint que tots els actors puguin contribuir a configurar un ecosistema educatiu més equitatiu i transformador.
El llegat del 3is continua inspirant una nova visió de l’educació superior al Corn d’Àfrica: una visió en què cada estudiant compta, cada idea té valor i cada frontera pot convertir-se en un pont.
