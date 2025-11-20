El PSC reclama ampliar els casals de Nadal perquè cap infant de Girona en quedi exclòs
Els socialistes celebren l’oferta municipal, però alerten que és insuficient, deixa fora la majoria de nens de 0 a 3 anys i requereix una ampliació de casals i activitats de lleure fins als 14 anys
El grup municipal del PSC- Girona pel Canvi ha valorat positivament l’obertura de les preinscripcions dels casals de Nadal organitzats per l’Ajuntament de Girona, però ha advertit que l’actual oferta “és insuficient per garantir el dret al lleure educatiu de tots els infants i per facilitar de veritat la conciliació de les famílies”. El consistori va activar les preinscripcions a principis de setmana per a dos casals de Nadal, del 22 de desembre al 2 de gener en dies laborables, adreçats a infants i joves de 3 a 11 anys. Es tracta d'un casal de lleure a l’Escola Santa Eugènia i un casal de futbol al camp municipal de Fontajau.
El PSC aposta per "aquest tipus de continguts i activitats, ja que contribueixen a garantir que el lleure educatiu no depengui únicament de la renda familiar i reforcen la cohesió social durant els períodes no lectius” ha afirmat el portaveu adjunt del grup municipal, Maxi Fuentes. “Qualsevol pas endavant en oferta pública de lleure és una bona notícia per a la ciutat” ha remarcat. Tot i això, Fuentes ha subratllat que "l’oferta actual deixa fora la majoria d’infants de 0 a 3 anys, que encara molts no poden accedir a una escola bressol pública, tot i trobar-se en una etapa clau per al seu desenvolupament i per a la conciliació de moltes famílies". “És necessari que l’Ajuntament ampliï els casals i altres serveis de lleure per incloure aquest col·lectiu, de manera que totes les famílies puguin gaudir de les mateixes oportunitats educatives i de conciliació, independentment dels seus recursos” ha afegit.
En aquesta línia, els socialistes proposen ampliar de manera significativa l’oferta de casals de Nadal i altres activitats de lleure per a infants de 0 a 14 anys, aprofitant equipaments municipals i de barri, incrementant el nombre de professionals i habilitant més espais adaptats. “Amb aquestes mesures, les vacances escolars poden esdevenir un període d’inclusió i desenvolupament per a tots els infants de la ciutat, i no una font addicional d’estrès i desigualtat per a moltes famílies” ha recordat el regidor.
El grup socialista emmarca aquesta reivindicació en el debat més ampli sobre la universalització del lleure educatiu. Recorden que, a Catalunya, una part molt important de la infància i l’adolescència no pot accedir a casals, colònies o campus per motius econòmics, malgrat que el lleure educatiu és clau per al benestar emocional, la socialització i l’equitat educativa, especialment en context de vulnerabilitat.
Per això, Fuentes ha insistit en la necessitat d’aprofitar l’experiència dels casals d’estiu i la col·laboració amb la Generalitat per estendre aquest model a tots els períodes no lectius, també per Nadal. Ha remarcat que “cal garantir que cap infant quedi exclòs del lleure educatiu per motius econòmics o d’edat, i que Girona ha de convertir-se en un referent en la lluita contra les desigualtats educatives i socials”. “Si diem que el lleure és educatiu, no pot ser un luxe de qui s’ho pot permetre, ni pot excloure els infants més petits” ha conclòs Fuentes.
