Una seixantena de receptes per promocionar els productes de temporada i de circuit curt de Girona
El llibre, emmarcat dins el projecte Menja't Girona, incorpora les propostes creades i elaborades durant diverses iniciatives realitzades en col·laboració amb sector de la gastronomia i la restauració de la ciutat
Des d’una crema de carbassa fins a un trinxat de col, un suquet de pèsols amb cloïsses o un pesto d’ortigues, les receptes incloses en el llibre Receptari estacional del Menja't Girona tenen com a objectiu promocionar l’ús del producte de temporada i de circuit curt per reduir-ne el malbaratament i fomentar el reaprofitament i la descoberta de plantes silvestres del nostre entorn. Ha estat l'Ajuntament e Girona que ha fet aquesta publicació que recull es receptes elaborades en els restaurants participants en el “Plat de temporada Menja’t Girona”, en els tallers gastronòmic que s’han dut a terme a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i en els tallers d’horticultura sobre conserves i cuina de plantes aromàtiques i silvestres de les hortes de Santa Eugènia.
La vicealcadessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras; el director de l’Escola d’Hostaleria de Girona, Jordi Garcia, i el professor del Departament de Cuina de l’Escola d’Hostaleria de Girona, Jordi Parés, han presentat la publicació aquest matí. Geis ha destacat que el receptari "és una mostra clara del model de ciutat que volem impulsar: una Girona que respecta el producte local, que reconeix el valor dels seus restaurants i que se sent orgullosa del seu patrimoni agrícola i gastronòmic. Continuarem treballant perquè Girona sigui un referent en gastronomia sostenible, en producte de proximitat i en cultura de l’alimentació”.
El llibre inclou una seixantena de receptes que son fruit de diverses activitats realitzades en col·laboració amb el sector de la gastronomia i la restauració de la ciutat dins el projecte “Menja’t Girona”. De la iniciativa “Plat de Temporada Menja’t Girona”, s’inclouen les receptes que els 25 restaurants participants van elaborar i que integraven un ingredient d'horta seleccionat específicament per a cada estació de l'any. Per a la tardor es va escollir la carbassa; per a l’hivern, la col; per a la primavera, els pèsols i les faves, i per a l’estiu, la tomata.
També es recullen les receptes proposades en els sis tallers gastronòmics que van portar a terme diferents mestres culinaris/àries i el professorat de l’Escola d’Hostaleria de Girona utilitzant ingredients frescos d’horta locals. En aquests tallers es va treballar sobre la preservació dels sabors de l’horta durant tot l’any i hi van participar destacats cuiners com Carme Picas, copropietària del càtering Ginjoler; Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana, i el professor de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona Jordi Parés, entre molts altres.
Finalment, el llibre també incorpora algunes de les creacions que es van compartir en la trentena de tallers d’horticultura que es van fer entre el 30 de setembre de 2023 i el 29 de juny del 2024. L’objectiu d’aquesta iniciativa consistia a difondre el patrimoni hortícola de les hortes de Santa Eugènia, divulgar coneixements i habilitats en horticultura, promoure un estil de vida saludable i respectuós amb l’entorn, i fomentar la comunitat i els vincles socials.
La marca “Menja’t Girona” va ser elaborada mitjançant un procés participatiu que va arrencar a la primavera del 2023 i que vol ser el paraigua on es mostrin els valors que es volen transmetre de la ciutat. Aquests són: proximitat, experiència local responsable, inclusiva i cooperativa; economia circular; sostenibilitat ambiental, social i econòmica; sobirania alimentària i concepte de ciutat comestible, i producció agrícola socialment i ambientalment responsable, entre altres.
