Un tall de llum a Girona afecta a uns 500 clients del Barri Vell i les Pedreres

La incidència s'ha detectat al voltant de dos quarts de cinc de la tarda i Endesa està treballant per resoldre-ho

Un veí al costat d'un comptador de llum amb una espelma. / DdG

Josep Coll

Girona

Uns 500 clients del Barri Vell i les Pedreres de Girona s'han quedat sense energia aquesta tarda, segons informe Endesa. La incidència s'ha produït al voltant de dos quarts de cinc i, a hores d'ara, estan treballant per resoldre-ho. L'origen de la incidència són "unes guspires a una torre de mitja tensió del Grup Torre Gironella", segons ha detallat la tinenta d'alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu.

Aliu també assenyala que "podria afectar a més zones de la ciutat" i fins al vespre "no estaria solucionat". Entre els edificis que s'han quedat sense llum hi ha facultats del campus del Barri Vell de la Universitat de Girona.

