Un tall de llum a Girona afecta a uns 500 clients del Barri Vell i les Pedreres
La incidència s'ha detectat al voltant de dos quarts de cinc de la tarda i Endesa està treballant per resoldre-ho
Uns 500 clients del Barri Vell i les Pedreres de Girona s'han quedat sense energia aquesta tarda, segons informe Endesa. La incidència s'ha produït al voltant de dos quarts de cinc i, a hores d'ara, estan treballant per resoldre-ho. L'origen de la incidència són "unes guspires a una torre de mitja tensió del Grup Torre Gironella", segons ha detallat la tinenta d'alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu.
Aliu també assenyala que "podria afectar a més zones de la ciutat" i fins al vespre "no estaria solucionat". Entre els edificis que s'han quedat sense llum hi ha facultats del campus del Barri Vell de la Universitat de Girona.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?