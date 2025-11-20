Un tram del carrer Major de Salt quedarà tallat durant tres nits per unes tasques d'asfaltatge
Des de dimarts nit, dia 25, fins a la nit entre dijous i divendres es tallarà la circulació entre el carrer Doctor Castany i la travessera Santa Eugènia entre les 22 hores i les 6 del matí
Les tasques d’asfaltatge que es faran la setmana que ve a un tram del carrer Major de Salt obligaran a tallar la via durant tres nits, des de l’encreuament amb el carrer Doctor Castany i fins a la travessera de Santa Eugènia, just al límit amb el terme municipal de Girona. Els treballs s’han programat de nit per minimitzar les afectacions a la mobilitat d’un carrer que suporta un important volum de trànsit durant el dia.
Els talls de trànsit previstos es faran les nits de dimarts, dimecres i dijous entre les 22 hores i fins a les 6 de la matinada de l’endemà. L’empresa responsable dels treballs ha compactat les tasques de reasfaltatge en aquestes tres jornades nocturnes amb la previsió que siguin suficients per poder dur a terme la renovació del paviment de la zona de calçada d’un tram d’uns 400 metres de llargada.
Des d’aquesta setmana s’estan penjant cartells a tots els trams afectats i es realitza bustiada als veïns del sector perquè coneguin amb prou temps el tall de trànsit que afectarà el sector les nits del 25 al 27 de novembre. També s’informa els comerciants del sector perquè coneguin les afectacions dels treballs, per bé que ja s’ha programat en aquesta setmana de novembre per allunyar-la de l’època nadalenca.
L’inici dels treballs a partir de les 22 hores permet poder mantenir la ruta habitual de l’L3 que circula pel carrer Major i que acaba el servei a aquella hora. Com a molt, s’hauran de desviar els últims combois, com ja s’ha avisat a TEISA per si s’ha de canviar la ruta del darrer bus de la jornada perquè ho pugui informar convenientment als usuaris, així com a les diferents plataformes municipals. La prohibició d’estacionament a tot l’àmbit de l’obra serà efectiva entre les 20 hores del vespre i fins a les 7 del matí de l’endemà.
Aquesta actuació suposa una inversió superior als 48.100 euros i s’emmarca en el pla d’asfaltatge i voreres d’aquest 2025, on l’Ajuntament de Salt ha destinat més de 500.000 euros d’inversió per millorar diversos punts de la via pública del municipi.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “aquest pla d’asfaltatge és una mostra clara del compromís del govern municipal amb la millora de l’espai públic i la seguretat viària. Volem que els carrers de Salt siguin accessibles per a tothom, i per això invertim de manera decidida en actuacions com aquesta.”
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, ha remarcat que “la intervenció al carrer Major és estratègica per la seva alta intensitat de trànsit. Programar els treballs en horari nocturn ens permet minimitzar les molèsties i avançar en la renovació de la xarxa viària del municipi, que aquest 2025 continuarà amb actuacions als carrers Gavarres, Prat de la Riba i Pep Ventura.”
Acabats els treballs a Torras i Bages
Una de les actuacions que ja s’ha acabat és al tram del carrer Torras i Bages, entre Francesc Macià i Manuel de Falla, que es va reobrir al trànsit aquest dimarts després d’haver millorat el sanejament del sector, amb una intervenció de CATSA, s’ha refet tota la calçada, ampliat una de les voreres i renovat l’enllumenat. Només falta instal·lar les noves lluminàries i, per aquest fet, es mantenen les antigues fins que es posin en funcionament els nous fanals instal·lats.
De manera simultània, continuen les obres en conversió de plataforma única a la travessera Rigau i també al carrer Josep Ramis, mentre que aquesta setmana s’han començat els treballs de millora al carrer Joan Miró. Dins del pla d’asfaltatges, encara faltaran les actuacions als carrers Gavarres, Prat de la Riba i Pep Ventura.
