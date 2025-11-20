Vilablareix organitza el primer sopar solidari per recaptar fons per l'ELA
Els diners es destinaran al Departament d’Investigació de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, un dels centres capdavanters en la recerca de tractaments i en l’atenció a les persones afectades per la malaltia
Vilablareix acollirà el proper divendres 28 de novembre un sopar solidari amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). L'esdeveniment està organitzat per l’Associació Ho Fem Per Tu, amb el suport de l’Ajuntament de Vilablareix, voluntaris i empreses col·laboradores.
L’acte es farà al vespre en un ambient festiu i familiar, amb una proposta molt completa que inclourà actuacions en directe, música, ball, sortejos i diverses sorpreses. L’objectiu és doble: conscienciar la ciutadania sobre aquesta malaltia neurodegenerativa i, alhora, contribuir de manera directa al seu estudi.
Tots els beneficis recaptats durant la nit es destinaran íntegrament al Departament d’Investigació de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, un dels centres capdavanters en la recerca de tractaments i en l’atenció a les persones afectades per l’ELA.
Crida a la participació
Des de l’organització es fa una crida a la participació de tota la població, ja sigui assistint-hi, col·laborant-hi o ajudant a difondre l’activitat.
Les reserves del sopar es poden fer directament al restaurant Migdia de Vilablareix.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?