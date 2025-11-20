Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vilablareix organitza el primer sopar solidari per recaptar fons per l'ELA

Els diners es destinaran al Departament d’Investigació de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, un dels centres capdavanters en la recerca de tractaments i en l’atenció a les persones afectades per la malaltia

La primera edició de la cursa solidària per l'ELA, a Vilablareix.

Redacció

Vilablareix

Vilablareix acollirà el proper divendres 28 de novembre un sopar solidari amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). L'esdeveniment està organitzat per l’Associació Ho Fem Per Tu, amb el suport de l’Ajuntament de Vilablareix, voluntaris i empreses col·laboradores.

L’acte es farà al vespre en un ambient festiu i familiar, amb una proposta molt completa que inclourà actuacions en directe, música, ball, sortejos i diverses sorpreses. L’objectiu és doble: conscienciar la ciutadania sobre aquesta malaltia neurodegenerativa i, alhora, contribuir de manera directa al seu estudi.

Tots els beneficis recaptats durant la nit es destinaran íntegrament al Departament d’Investigació de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, un dels centres capdavanters en la recerca de tractaments i en l’atenció a les persones afectades per l’ELA.

Crida a la participació

Des de l’organització es fa una crida a la participació de tota la població, ja sigui assistint-hi, col·laborant-hi o ajudant a difondre l’activitat.

Les reserves del sopar es poden fer directament al restaurant Migdia de Vilablareix.

